Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Eng Fans Got Angry As Sarfaraz Khan Did Not Get Chance To Debut Against England

IND vs ENG- ओह नो! सरफराज खान को नहीं मिला डेब्यू का मौका, सोशल मीडिया पर भड़के फैन्स

लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया में आए सरफराज खान को विशाखापट्टनम टेस्ट में डेब्यू का मौका नहीं मिला. फैन्स की उम्मीद को यह करारा झटका था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार किया.

सरफराज खान

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट में सरफराज खान (Sarfaraz Khan) का नाम खूब गूंज रहा है. सरफराज खान बीते कई साल से घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाते आ रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद उन्हें भारतीय टीम में नहीं चुना जा रहा था. अब आखिरकार उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 टेस्ट की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में मौका तो मिल गया लेकिन उन्हें प्लेइंग XI में नहीं चुना गया. इससे फैन्स नाराज हैं. फैन्स को यहां सरफराज के डेब्यू की उम्मीद थी. लेकिन जब उन्हें मौका नहीं मिला तो वह भड़क गए.

बता दें इंग्लैंड के खिलाफ चयनकर्ताओं ने पहले दो टेस्ट के लिए टीम का ऐलान किया था. इसमें सरफराज का नाम नहीं था. लेकिन जब पहले टेस्ट के बाद रवींद्र जडेजा और केएल राहुल चोट के कारण बाहर हुए तो पहली बार भारतीय टीम में सरफराज खान को मौका दिया गया. इससे फैन्स को उम्मीद जगी थी कि कई वर्षों से अपने इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे इस खिलाड़ी को इस बार मौका मिल जाएगा.

लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने यहां सरफराज से पहले टीम में चुने गए रजत पाटीदार को मौका दिया है. पाटीदार को पहले टेस्ट मैच से पहले ही टीम इंडिया का बुलावा आ गया था, जब स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शुरुआती 2 टेस्ट से अपना नाम वापस ले लिया था. ऐसे में केएल राहुल की जगह पाटीदार को मौका दिया गया.

| Of Self-belief, Hard work and Patience: An emotional Sarfaraz takes us through his journey to an emotional national call-up WATCH #TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/xfC9G6Oxql — BCCI (@BCCI) February 1, 2024

इसके बाद फैन्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी बयां की है. एक ने लिखा, ‘जब सरफराज का नाम प्लेइंग XI में नहीं दिखा तो मेरा ऐसा रिएक्शन ऐसा था.’ इस फैन ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह परदा उठाकर टीवी में प्लेइंग XI का नाम चल रहा है.

My reaction after seen Sarfaraz Khan didn’t get chance 2nd Test Cricket Match .#INDvsENGTest #INDvsENG #SarfarazKhan pic.twitter.com/lIIEvIPuxu — Ashutosh Srivastava (@sri_ashutosh08) February 2, 2024



एक अन्य ने लिखा, ‘सरफराज खान प्लेइंग XI में क्यों नहीं है. यह किस प्रकार की राजनीति है BCCI.’

#SarfarazKhan is not included in the Playing XI What type of Politics is this @BCCI ..!!!? We miss u Champ pic.twitter.com/ar09NzeaA9 — Otis Milburn (@vijeshpspk) February 2, 2024

एक ने लिखा, ‘सरफराज खान प्लेइंग XI में फिट क्यों नहीं हैं? कोई इसका कारण बता सकता है?’

Why Sarfaraz is not fit for playing 11.?

Can anybody tell the reason behind it..!#INDvsENG #SarfarazKhan #INDvsENG pic.twitter.com/r9Euk2EQOo — Vns Hiker (@VnsHiker_) February 2, 2024

एक अन्य ने लिखा, ‘सरफराज खान को प्लेइंग XI में जगह नहीं’ (दिल टूटने वाला इमोजी.)