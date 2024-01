VIDEO- DRS बचाने के चक्कर में भारत ने गंवाया विकेट का चांस, रिप्ले देखकर छटपटाए जसप्रीत बुमराह

हैदराबाद. हैदराबाद टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की झोली में लंच के बाद जल्दी ही दूसरे विकेट का मौका आ गया था. लेकिन टीम इंडिया यहां चूक कर गई. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की एक गेंद बेन डकेट के पैड पर जा लगी, जिस पर बुमराह समेत भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की. लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया. अगर भारत यहां DRS लेता तो अंपायर को यह फैसला बदलना पड़ता लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा नहीं किया.

जसप्रीत बुमराह को यहां विकेट की पूरी उम्मीद थी और वह अपने कप्तान रोहित शर्मा को DRS लेने के लिए देख रहे थे. लेकिन रोहित विकेटकीपर केएस भारत के पास आए और भरत को ऐसा लगा कि यहां विकेट का चांस नहीं है और गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाएगी. हालांकि जब रिप्ले दिखा तो भारतीय खिलाड़ियों के होश उड़ गए.

रिप्ले में साफ था कि बुमराह की वह गेंद विकेट दिला रही थी और और भारत को दूसरी सफलता मिल रही थी. लेकिन DRS नहीं लेने की गलती से यह मामला तीसरे अंपायर के पास पहुंची ही नहीं और डकेट को यहां जीवनदान मिल गया. इस रिप्ले को देखकर बुमराह भी हैरान थे और DRS न लेने की गलती पर छटपटाते दिखाई दिए.

KS Bharat ran to Rohit and told him the ball was sliding down leg, poor decision.

We Miss #KLRahul Behind the Wicket#DRS #INDvENG pic.twitter.com/dLOBW75MNZ

