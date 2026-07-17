IND vs ENG: दूसरे वनडे मैच में भारत को मिली हार, जो रूट के बल्ले ने इंग्लैंड को दिलाई शानदार जीत

Ind vs Eng 2nd ODI: कार्डिफ वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. जो रूट ने 99 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को यादगार जीत दिलाई.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/ind-vs-eng-india-england-second-odi-cardiff-root-match-winning-innings-series-level-lords-final-match-8476245/ Copy

India vs England Second ODI (Image: IANS)

Ind vs Eng 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान में खेला गया. इस मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 233 रन बनाए थे. जवाब में इंग्लैंड ने 44.1 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो जो रूट रहे. उन्होंने 133 गेंदों में 99 रन की शानदार पारी खेली और अंत तक टीम को संभाले रखा. अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का फैसला 19 जुलाई को लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे में होगा.

विराट और श्रेयस ने संभाली पारी

भारत की शुरुआत ठीक रही, लेकिन टीम बड़ी साझेदारी नहीं बना सकी. शुभमन गिल ने 31 रन और रोहित शर्मा ने 26 रन बनाए. इसके बाद ईशान किशन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 65 रन बनाए और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में अपना 14वां 50 से ज्यादा का स्कोर दर्ज किया. श्रेयस अय्यर ने भी 66 रन की अहम पारी खेली. हालांकि आखिरी ओवरों में भारत ने लगातार विकेट गंवा दिए. अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा जल्दी आउट हो गए. जसप्रीत बुमराह 20 रन बनाकर नाबाद लौटे और भारतीय टीम 233 रन ही बना सकी.

जो रूट ने अकेले पलटा पूरा मुकाबला

234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर बेन डकेट को आउट कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. इसके बाद जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक और सैम करन भी जल्दी पवेलियन लौट गए. लेकिन जो रूट एक छोर पर मजबूती से टिके रहे. उन्होंने पहले विल जैक्स के साथ 72 रन की साझेदारी की. जैक्स ने 30 रन बनाए. इसके बाद गस एटकिंसन ने 23 रन बनाकर रूट का अच्छा साथ दिया. रूट 99 रन बनाकर नाबाद रहे और इंग्लैंड को यादगार जीत दिलाई.

भारतीय गेंदबाजों की कठिन परीक्षा

भारत के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में दबाव बनाया, लेकिन बीच के ओवरों में जो रूट ने मैच का रुख बदल दिया. जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को एक-एक विकेट मिला. दूसरी ओर इंग्लैंड की गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लिए. साकिब महमूद को 2 विकेट मिले, जबकि सैम करन और विल जैक्स ने 1-1 विकेट लिया. भारत की टीम 250 से ज्यादा का स्कोर नहीं बना सकी, जिसका फायदा इंग्लैंड ने उठाया.

अब लॉर्ड्स में होगा सीरीज का बड़ा मुकाबला

पहला वनडे भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया. ऐसे में तीन मैचों की सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है. दोनों टीमों के बीच तीसरा और निर्णायक मुकाबला 19 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा. इस मैच पर दोनों टीमों की नजरें रहेंगी, क्योंकि इसी मुकाबले से सीरीज का विजेता तय होगा. भारतीय टीम अपनी गलतियों को सुधारकर मैदान में उतरना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा.