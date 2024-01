IND vs ENG: वाइजैग टेस्ट से पहले भारतीय बल्लेबाजों ने किया स्वीप और रिवर्स स्वीप शॉट्स का अभ्यास

भारत के मौजूदा दौर के बल्लेबाजों को स्वीप शॉट के लिए नहीं जाना जाता है लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम के खिलाड़ियों ने नेट सेशन में जमकर इस शॉट का अभ्यास किया.

कप्तान रोहित शर्मा को छोड़कर किसी अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने पांच मैचों की सीरीज के हैदराबाद में खेले गये शुरुआती टेस्ट में स्वीप शॉट का सहारा नहीं लिया था. इंग्लैंड ने इस टेस्ट को 28 रन से जीता था. यह भारतीय टीम की 2013 के बाद से घरेलू मैदान पर सिर्फ चौथी हार थी.

इंग्लैंड ने इस टेस्ट में भारतीय स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का कारगर इस्तेमाल किया था. दोपहर में टीम की शुरुआती नेट सेशन में लय तलाश रहे शुभमन गिल को स्वीप और रिवर्स स्वीप दोनों का अभ्यास करते देखा गया.

गिल ऐसे खिलाड़ी है जिसके पास लगभग सभी शॉट्स हैं लेकिन सीरीज के शुरूआती मैच में जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक होने पर उनकी आलोचना की गयी.

Prep mode #TeamIndia get into the groove for the 2⃣nd #INDvENG Test in Vizag @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BiN0XjLzMu

— BCCI (@BCCI) January 31, 2024