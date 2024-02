IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान; विराट कोहली, श्रेयस अय्यर बाहर

India vs England: शनिवार, 10 फरवरी को बीसीसीआई ने इंग्लैंड के भारत दौरे पर खेले जाने वाले अंतिम तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है. टीम के पूर्व कप्तान और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) पहले दो टेस्ट मैचों से बाहर रहने के बाद आखिरी तीन मुकाबलों से भी बाहर हट गए हैं.

कोहली के अलावा मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को भी आखिरी तीन टेस्ट मैचों किए भारतीय स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है. अय्यर के पीठ और कमर में दर्द की शिकायत करने के बाद ये फैसला लिया गया.

बोर्ड की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक, “विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों से शेष श्रृंखला के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. बोर्ड कोहली के फैसले का पूरा सम्मान और समर्थन करता है.”

कोहली, अय्यर के बाहर करने के साथ बीसीसीआई ने चोट की वजह से वाइजैग टेस्ट से बाहर रहे खिलाड़ियों- केएल राहुल (KL Rahul) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की टीम में वापसी कराई है. हालांकि दोनों खिलाड़ियों का राजकोट में 15 फरवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट में खेलना पूरी तरह से निश्चित हीं है. राहुल और जडेजा को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का फैसला उनके फिटनेट टेस्ट में पूरी तरह पास होने के बाद ही लिया जा सकेगा.

