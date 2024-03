IND vs ENG: जेम्स एंडरसन बने 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज

धर्मशाला: टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने धर्मशाला टेस्ट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. एंडरसन ने यहां कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को आउट कर अपने टेस्ट जीवन का 700वां विकेट हासिल कर लिया.

यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दुनिया के पहले तेज गेंदबाज, जबकि कुल तीसरे गेंदबाज हैं. उनके पहले 700 विकेट क्लब में दो स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (800) और शेन वॉर्न (708) का नाम शुमार है. एंडरसन का लक्ष्य अब शेन वॉर्न का रिकॉर्ड होगा.

Another jewel in the crown of James Anderson

— ICC (@ICC) March 9, 2024