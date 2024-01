IND vs ENG: जसप्रीत बुमराह ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, कपिल देव के क्लब में मारी एंट्री

हैदराबाद: भारत ने यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच (IND vs ENG 1st Test) की दूसरी पारी में इंग्लैंड को उसकी दूसरी पारी में 420 रनों पर रोक दिया. इस तरह भारत के सामने अब मैच जीतने के लिए 231 रनों का लक्ष्य मिला है. इंग्लैंड को उसकी दूसरी पारी में 420 रन पर समेटने में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का अहम योगदान रहा.

बुमराह ने चार विकेट चटकाए और इसमें सबसे बड़ा विकेट ओली पोप (Ollie Pope) का रहा. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पोप ने मैच के तीसरे दिन शतक ठोककर मैच में बैकफुट पर धकेल दिया और अब उन्होंने चौथे दिन यानी के रविवार को भी 196 रनों की शानदार पारी खेली. पोप अपने दूसरे दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को लड़ने लायक स्कोर दे दिया. बुमराह ने पहली पारी में भी दो विकेट चटकाए थे.

IND vs ENG 1st test: ओली पोप ने रचा इतिहास, यह कीर्तिमान बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ चार विकेट लेते ही खास गेंदबाजों की लिस्ट में जगह बना ली है. उन्होंने दूसरी पारी में 41 रन देकर चार बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया.बुमराह ने दूसरी पारी में बेन डकेट (47), ओली पोप (196), जो रूट (2) और रेहान अहमद (28) को आउट किया.

इसके साथ ही बुमराह अब इंग्लैंड के खिलाफ घर में खेले गए किसी एक टेस्ट मैच की दूसरी पारी में चार या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं. बुमराह से पहले पांच भारतीय गेंदबाजों ने यह कारनामा किया था. इनमें कपिल देव और मदन लाल जैसे दिग्गदज गेंदबाज भी शामिल हैं.

1⃣6⃣1⃣ Overs

4⃣ Maidens

4⃣1⃣ Runs

4⃣ Wickets

How good was that bowling display from #TeamIndia vice-captain @Jaspritbumrah93 🎥🔽 #INDvENG | @IDFCFIRSTBank https://t.co/dP11cHgPZp

— BCCI (@BCCI) January 28, 2024