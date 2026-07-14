वनडे में वापसी करते ही जसप्रीत बुमराह ने नाम की खास उपलब्धि, ऐसा करने वाले 10वें भारतीय, इंग्लैंड में नंबर 1

तेज गेंदबाज बुमराह ने वनडे में वापसी करते ही अपने नाम 150वां विकेट कर लिया. ऐसा करने वाले वह 10वें भारतीय हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 14, 2026, 5:55 PM IST
Jasprit Bumrah
इंग्लैंड के खिलाफ 150वां विकेट लेने के बाद जसप्रीत बुमराह @IANS

भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खास उपलब्धि अपने नाम की है. बुमराह इस फॉर्मेट में करीब 3 साल बाद लौटे हैं.उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2023 में आखिरी बार इस फॉर्मेट में खेला था, जब भारत वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहा था. इसके बाद से बुमराह इस फॉर्मेट में नहीं खेल पाए थे. मंगलवार को वापसी के साथ ही उन्होंने अपने निजी रिकॉर्ड में खास उपलब्धि अपने नाम कर ली. उन्होंने इस फॉर्मेट में 150 विकेट अपने नाम कर लिए हैं.

लंबे समय बाद वनडे फॉर्मेट में लौटे बुमराह ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को आउट किया. ब्रूक के विकेट के साथ ही बुमराह ने वनडे करियर में 150 विकेट पूरे कर लिए. वनडे फॉर्मेट में 150 विकेट लेने वाले बुमराह भारत के 10वें तेज गेंदबाज और ओवरऑल 16वें भारतीय गेंदबाज बने हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने 90वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की है.

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हैरी ब्रूक के विकेट के साथ ही बुमराह इंग्लैंड में सर्वाधिक वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. इंग्लैंड में बुमराह 31 विकेट ले चुके हैं. रवींद्र जडेजा 30 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

बुमराह ने वनडे में 4,605वीं गेंद पर 150 विकेट पूरे किए. वह भारत की तरफ से सबसे तेज वनडे विकेट (गेंदों के मामले में) लेने के मामले में मोहम्मद शमी (4,070 गेंद) और कुलदीप यादव (4,513 गेंद) के बाद तीसरे नंबर पर हैं.

भारत की तरफ से वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट दाएं हाथ के स्पिनर अनिल कुंबले ने लिए हैं. कुंबले 1990 से 2007 के बीच 269 मैचों में 334 विकेट लिए थे. बतौर भारतीय तेज गेंदबाज, सर्वाधिक वनडे विकेट दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ के नाम है. श्रीनाथ ने 1991 से 2003 के बीच 229 मैचों में 315 विकेट लिए थे.

भारत की तरफ से वनडे में 150 या उससे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज अनिल कुंबले (334), जवागल श्रीनाथ (315), अजित अगरकर (288), जहीर खान (269), हरभजन सिंह (265), कपिल देव (253), रवींद्र जडेजा (232), मोहम्मद शमी (206), वेंकटेश प्रसाद (196), कुलदीप यादव (194), इरफान पठान (173), मनोज प्रभाकर (157), आर अश्विन (156), आशीष नेहरा (155) और सचिन तेंदुलकर (154) हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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