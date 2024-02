India vs England, 5th Test- अनफिट KL Rahul धर्मशाला टेस्ट से भी बाहर, जसप्रीत बुमराह की वापसी

नई दिल्ली. इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच से पहले केएल राहुल (KL Rahul) फिट नहीं हो पाए हैं. धर्मशाला में खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच के लिए चयनकर्ताओं ने गुरुवार भारतीय टीम का ऐलान कर दिया. रांची टेस्ट में आराम पर गए जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की टीम में वापसी हो गई है, जबकि युवा ऑफ स्पिनर वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) को अपनी घरेलू टीम के लिए रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलने के लिए भारतीय टीम से रिलीज कर दिया गया है.

हाल ही दूसरे बच्चे के पिता बने विराट कोहली की भी वापसी फिलहाल नहीं हुई है. पहले इस टेस्ट मैच में उनके खेलने की भी अटकलें थीं. BCCI ने धर्मशाला टेस्ट के लिए भारतीय टीम की घोषणा करते हुए जानकारी दी के राहुल इन दिनों अपनी चोट के उपचार के सिलसिले में लंदन में हैं. बोर्ड की मेडिकल टीम राहुल की इस चोट के उपचार पर करीबी से नजरें बनाए हुए है.

