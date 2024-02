IND vs ENG- इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कुलदीप यादव को कहा- लेफ्टआर्म शेन वॉर्न, यह है वजह

रांची. भारत और इंग्लैंड के बीच के खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत दिख रही है. मैच की पहली पारी में टीम इंडिया 46 रन से पिछड़ गई थी लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी को कुलदीप यादव (4/22) और रविचंद्रन अश्विन (5/51) ने मिलकर सस्ते में समेट दिया. वह दूसरी पारी में सिर्फ 145 रन बना पाई और भारत को अब जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य मिला है.

मैच में वापसी का श्रेय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को जाता है, जिन्होंने पहले ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर 77 रन की साझेदारी की और फिर 15 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेट निकाले. इस पारी में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक 60 रन बनाने वाले जैक क्राउली को कुलदीप ने ही बोल्ड किया.

कुलदीप के इस शानदार स्पेल को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और क्रिकेट के सबसे बड़े समीक्षकों में शुमार माइकल वॉन (Michael Vaughan) भी एन्जॉय कर रहे थे. उन्होंने कुलदीय को इस शानदार स्पेल के लिए बाएं हाथ का शेन वॉर्न (Shane Warne) करार दे दिया. सोशल मीडिया पर वॉन की इस टिप्पणी की फैन्स काफी सराहना कर रहे हैं.

Englands innings has the feeling of ending quite quickly … Kuldeep is bowling beautifully … #INDvENG

उन्होंने कुलदीप की बॉलिंग पर स्पेल दर स्पेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ खास पोस्ट किए. एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘इंग्लैंड की पारी ऐसा अहसास करा रही है जैसे वह बहुत जल्दी सिमट रही हो…. कुलदीप खूबसूरती भरी गेंदबाजी कर रहे हैं.’

The best compliment I can give @imkuldeep18 .. Today he has bowled today like a left armed Shane Warne .. #INDvENG

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 25, 2024