IND vs ENG: रवींद्र जडेजा ने खेली एक और शानदार पारी, माइकल वॉन ने बताया दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच का आज दूसरा दिन है. इंग्लैंड को उसकी पहली पारी में 246 रन पर समेटने के बाद भारत ने अपनी पहली पारी में 350 से ज्यादा का स्कोर बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. यशस्वी जायसवाल (80) और केएल राहुल (86) की शानदार पारीयों के बाद ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी अर्धशतक बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. जडेजा की शानदार पारी को देखने के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने उन्हें दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बताया है.

जड्डु की इस बेहतरीन पारी के बाद माइकल वॉन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, ” वह मौजूदा समय में दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है. रवींद्र जडेजा.” आईसीसी रैंकिंग के अनुसार,जडेजा मौजूदा समय में दुनिया के नंबर एक टेस्ट ऑलराउंडर हैं. पहले टेस्ट के बाद ऑल राउंडरों की रैंकिंग में अभी वह अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत कर लेंगे.

जडेजा ने इंग्लैंड को उसकी पहली पारी में 246 रन पर समेटने में अहम योगदान दिया था. उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर शानदार गेंदबाजी की और तीन विकेट चटकाए. ऑलराउंडर इसके बाद बल्लेबाजी में भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर क्रीज पर टिके हुए हैं. जडेजा उस समय बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए जब भारतीय टीम 223 रन तक अपने चार गंवा चुकी थी.

He has to be the best allrounder in the world at the moment @imjadeja ..

