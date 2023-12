Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Eng Michael Vaughan Warns England For Bazball Style In Test Against India

IND vs ENG: भारत में बैजबॉल खेलने की जगह नहीं, माइकल वॉन ने किया इंग्लैंड को सावधान

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि भारतीय स्पिनरों के खिलाफ उनके घर में बैजबॉल अंदाज में खेलने का दांव उल्टा पड़ सकता है. भारतीय स्पिनरों के खिलाफ उनके घर में खेलना हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहा है.

IND vs ENG- माइकल वॉन ने इंग्लैंड को दी चेतावनी, तस्वीर @ICC

India vs England Five Match Test Series 2024- नई दिल्ली. इंग्लैंड की टीम अगले महीने भारत दौरे (England Tour of India) पर होगी और वह यहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. इस दौरे के लिए उसने सोमवार को अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी, जहां उसने अपने 3 अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी जगह दी है. समरसेट के ऑफ स्पिनर शोएब बशीर, लेफ्टआर्म स्पिनर टॉम हार्टले और तेज गेंदबाज गस एटकिन्सन वे तीन खिलाड़ी हैं, जिन्हें अब तक अपने टेस्ट डेब्यू का इंतजार है. इस टीम चयन के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने यहां अपनी टीम को बैजबॉल नीति के लिए सावधान किया है. उन्होंने कहा कि यह प्लान भारत के खिलाफ उसके घर तबाह हो सकता है.

टेस्ट फॉर्मेट में ब्रेंडन मैकुलम के इंग्लैंड का कोच और बेन स्टोक्स के कप्तान बनने के बाद इंग्लैंड ने इस बैजबॉल अंदाज को अपनाया है, जो उसके लिए बहुत कामयाब रहा है. उसने बीते डेढ़ साल में खेले 18 टेस्ट में से 13 में जीत दर्ज की है. लेकिन वॉन को भारत में इस नीति को लेकर चिंता है और उन्हें डर है कि यह अंदाज यहां गलत साबित हो सकता है. भारत के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर इंग्लैंड को अपना दबदबा बनाने नहीं देंगे.

इस पूर्व कप्तान ने अपनी टीम को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें हाल ही में संपन्न हुई एशेज सीरीज को ही देख लें. यहां जब तक ऑफ स्पिनर नाथन लियोन खेल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से आगे था. उन्होंने 29.33 के औसत से पहले वॉदो टेस्ट खेलकर 9 विकेट लिए थे. इसके बाद उनकी पिंडलियों में चोट लग गई और उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा.

वॉन ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स वेबसाइट फॉक्सस्पोर्ट्स.कॉम.एयू से इंग्लैंड के आगामी भारत दौरे पर चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘दुनिया में सबसे मुश्किल जगह भारत में खेलना है. और अगर आप सही में एशेज को पीछे मुड़कर देखें तो जब नाथन लियोन फिट थे और बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के पास सीरीज में 2-0 की बढ़त थी.’

उन्होंने कहा, ‘तब एक ही स्पिनर था, जो इंग्लैंड को उसके घर में भारी पड़ रहा था. और जब आप भारत की स्पिन पिचों पर अश्विन, जडेजा और अक्षर की बात करें तो वे निश्चित ही आपको तहसनहस कर देंगे. लेकिन वह मैदान पर जाएंगे और उसी अंदाज में खेलेंगे, जिस अंदाज में खेल रहे हैं. इस सीरीज को देखने में मजा आएगा लेकिन इंग्लैंड को तीन स्पिनरों के खिलाफ काट ढूंढनी होगी.’