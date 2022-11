IND vs ENG: जब इंग्लैंड की ठुकाई कर रहे थे हार्दिक पांड्या तो पत्नी नताशा स्टेनकोविच भी मना रही थीं जश्न

टी20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया एडिलेड के मैदान पर इंग्लैंड से भिड़ रही है. यहां पर भारतीय टीम ने हार्दिक पांड्या की आतिशी पारी की बदौलत इंग्लैंड के सामने 169 रनों की चुनौती रखी है. हार्दिक पांड्या ने इस मैच में 33 बॉल में बेहतरीन 63 रन ठोक डाले, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के जड़े. इस बीच उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविच भी उनकी इस पारी का लुत्फ ले रही थीं.

हार्दिक पांड्या पारी की अंतिम गेंद पर आउट हुए लेकिन तब तक वह 17 ओवर तक साधारण दिख रही भारतीय पारी को मजबूत स्कोर तक ले जाने का काम बखूबी कर चुके थे. एक वक्त टीम इंडिया 17 ओवरों में 121 रन बनाकर जूझती दिख रही थी.

हालांकि 7 विकेट उसके हाथ में थे. यहां से पांड्या ने टीम की जरूरत समझी और उसके मुताबिक कुछ दर्शनीय शॉट जमाए. इस बीच उनके एक शॉट पर जब कैमरे की नजर उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविच पर गई तो इस पल ने पैन्स का दिल जीत लिया.