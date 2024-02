IND vs ENG 3rd Test: अश्विन की जगह क्या किसी और खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकती है टीम इंडिया? जानिए क्या है नियम

राजकोट: टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने के कुछ घंटों के बाद ही अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट को बीच में ही छोड़कर घर लौटना पड़ा. अश्विन के तीसरे टेस्ट से बाहर होने की पुष्टि करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बताया कि फैमिली इमरजेंसी के कारण अश्विन को तुरंत चेन्नई के लिए रवाना होना पड़ा. बताया जा रहा है कि अश्विन की मां बीमार हैं और इसलिए उन्हें अपने घर जाना पड़ा है.

बोर्ड ने साथ ही कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में टीम अश्विन का पूरा समर्थन करती है. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (BCCI vice president Rajiv Shukla) ने बताया कि अश्विन की मां की तबीयत खराब हो गई है और इस वजह से उन्हें तीसरे टेस्ट को बीच में ही छोड़कर राजकोट से चेन्नई अपने घर लौटना पड़ा. हालांकि बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने यह नहीं बताया है कि अश्विन की मां को क्या हुआ है.

अश्विन की जगह क्या किसी और खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकती है टीम इंडिया?

अश्विन के टेस्ट मैच से हटने का अर्थ है कि भारतीय टीम राजकोट में सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलेगी. फील्डिंग के लिए सब्सिट्यूट फील्डर (ICC rules about substitute fielder) मिल जाएगा लेकिन अश्विन जैसा गेंदबाज नहीं मिलेगा. अश्विन की जगह रजत पाटिदार बतौर सब्सिट्यूट फील्डिंग कर रहे हैं. क्रिकेट के लिए नियम बनाने वाली संस्था- मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के अनुसार, अंपायर अगर इस बात से संतुष्ट हो कि मैच के दौरान कोई खिलाड़ी चोटिल या बीमार हो जाता है तो फिर वह सब्सिट्यूट फील्डर की इजाजत दे सकता है.

एमसीसी के नियम संख्या 24.1.1.2 के अनुसार, एक टीम ‘पूरी तरह से स्वीकार्य कारण’ के लिए एक सब्सिट्यूट फील्डर रख सकती है. कोई सब्सिट्यूट फील्डर हालांकि ना तो गेंदबाज़ी नहीं कर सकता है और ना ही कप्तानी कर सकता है. लेकिन सब्सिट्यूट खिलाड़ी केवल अंपायरों की सहमति से ही विकेटकीपर बन सकता है. चूंकि खेल के दौरान अश्विन चोटिल नहीं हुए थे और ना ही बीमार पड़े थे, इसलिए भारत को विपक्षी कप्तान बेन स्टोक्स की सहमति से ही राजकोट में एक सब्सिट्यूट फील्डर रखने की अनुमति होगी.

क्या भारत अश्विन की जगह किसी ऐसे खिलाड़ी को अंतिम एकादश में नहीं रख सकता जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी कर सके?

खेल की नियमों के अनुसार, किसी खिलाड़ी के फुल सब्सिट्यूट की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वह मैदान पर लगी चोट के कारण मैच से बाहर हो जाता है. अगर अश्विन किसी अन्य चोट के कारण बाहर हो जाते तो भी भारत को सब्सिट्यूट चुनने की अनुमति नहीं होती. केवल कन्कशन सब्सिट्यूट खिलाड़ियों को ही बल्लेबाजी और गेंद करने की अनुमति है. हालाँकि, अगर भारत इंग्लैंड से औपचारिक अनुरोध करता है और स्टोक्स सहमत हो जाते हैं, तो अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया जा सकता था, जोकि दूसरी पारी में गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सकता था, लेकिन भारत ने अश्विन की जगह रजत पाटिदार को सब्सिट्यूट के रूप में शामिल किया है, जोकि मैच के तीसरे दिन फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

