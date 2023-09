IND vs ENG: गुवाहाटी में भारत-इंग्लैंड वॉर्मअप मैच बारिश में धुला, दूसरे मुकाबले पर भी खतरा

गुवाहाटी। भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच यहां वर्ल्ड कप अभ्यास मैच लगातार बारिश के कारण धुल गया. शनिवार दोपहर मैच शुरु होने से थोड़ी देर पहले ही बारिश शुरु हो गयी जिसके कारण टॉस होने में देरी हुई लेकिन शाम में अंपायरों ने खराब मौसम के कारण स्थानीय समयानुसार छह बजे से पहले मैच रद्द करने का फैसला किया.

सभी 10 टीमें पांच अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरु होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण से पहले दो दो अभ्यास मैच खेलेंगी. वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा.

इंग्लैंड की टीम अपने पहले अभ्यास मैच से एक दिन पहले ही भारत आयी है और वह दो अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच के लिए गुवाहाटी में ही रहेगी. वहीं भारतीय टीम तीन अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच के लिए तिरूवनंतपुरम जायेगी.

🚨 Update from Guwahati 🚨

The warm-up match between India and England has been abandoned due to persistent rain. #TeamIndia | #CWC23 | #INDvENG pic.twitter.com/yl7gcJ8ouf

— BCCI (@BCCI) September 30, 2023