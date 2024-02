IND vs ENG- रविचंद्रन अश्विन की गलती पड़ी भारी, अब 0/0 नहीं 5/0 से पारी शुरू करेगा इंग्लैंड, जानें मामला

राजकोट. भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में उस वक्त कुछ अनूठा नजारा देखने को मिला, जब रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की गलती के चलते अंपायर ने टीम इंडिया पर 5 रन का जुर्माना ठोक दिया. ये 5 रन भारत के टोटल स्कोर से तो नहीं काटे गए लेकिन इंग्लैंड के खाते में डाले गए हैं. इसका मतलब है कि इंग्लैंड की टीम जब इस टेस्ट में अपनी पारी की शुरुआत करने उतरेगी तो वह 0 रन से नहीं बल्कि 5 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाएगी.

दरअसल अश्विन रन लेने के लिए दौड़ लगा रहे थे. वह दो मौकों पर चूक कर गए अश्विन विकेटों के बीच में डेंजर एरिया में दौड़ पड़े, जहां खिलाड़ियों को दौड़ लगाने की इजाजत नहीं होती. वह स्टंप की लाइन में दौड़ रहे थे, जिससे पिच प्रभावित हो सकती है. अंपायर ने अश्विन की पहली गलती पर उन्हें चेतावनी दी थी. लेकिन कुछ पलों बाद अश्विन इसे भूल गए और यही गलती दोबारा कर गए.

India incurred a five-run penalty as Ravichandran Ashwin ran directly in the red zone. The first warning was given on Day 1 against Jadeja.

