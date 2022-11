Sack Rohit Sharma : टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्‍लैंड के खिलाफ मिली करारी शिकस्‍त से भारतीय फैन्‍स काफी निराश हैं. यही वजह है कि वो अब रोहित शर्मा को कप्‍तानी से हटाने की मांग कर रहे हैं. रोहित शर्मा इस सीरीज के दौरान बल्‍ले से पूरी तरह से विफल रहे हैं. कप्‍तानी के दौरान भी फैन्‍स उनके कई निर्णयों से खुश नहीं हैं. पूरे टूर्नामेंट के दौरान युजवेंद्र चहल बैंच पर बैठे रहे. उन्‍हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं दिया गया.

भले ही सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को कप्‍तानी से हटाने की मांग उठ रही हो लेकिन हिटमैन से नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी ले पाना इतना भी आसान नहीं है. बीते साल टी20 विश्‍व कप के बाद हिटमैन को नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी दी गई थी. रोहित अबतक भारत के लिए 51 टी20 मैचों में कप्‍तानी कर चुके हैं. इस दौरान 39 मैचों में उन्‍हें जीत मिली. उन्‍होंने कप्‍तान के तौर पर महज 12 मैच गंवाए. हिटमैन ने 76 प्रतिशत मैचों में भारत को जीत दिलाई है.