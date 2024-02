Sarfaraz Khan Test Debut IND vs ENG राजकोट. भारतीय घरेलू क्रिकेट की रन मशीन माने जाने वाले युवा बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को आखिरकार भारतीय टीम में डेब्यू का मौका मिल ही गया. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से टीम इंडिया में पहली बार चुने गए सरफराज को तीसरे टेस्ट (IND vs ENG 3rd Test) में अपने इंटरनेशनल करियर में डेब्यू का मौका मिला है. वह चोटिल केएल राहुल (KL Rahil) की जगह टीम में चुने गए थे. गुरुवार को जब उन्हें टेस्ट कैप सौंपी तो वह यह मैच देखने आए अपने पिता और पत्नी के पास भारतीय क्रिकेट का सबसे अनमोल सम्मान मानी जाने वाली कैप लेकर पहुंचे. इस कैप पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का लोगो देखकर पिता भावुक हो गए और उनके आंसू छलक पड़े.

वह अपने बेटे का सपना सच होने पर गर्व महसूस कर रहे थे और इस खुशी के मौके पर उनका आंखें भर आईं. उन्होंने मारे खुशी के अपने बेटे को गले लगा लिया और साथ ही उन्होंने अपने 26 वर्षीय बेटे को BCCI का लोगो दिखाते हुए यह संदेश भी दिया कि उन्हें अब अपने प्रदर्शन से पूरे देश को गर्व महसूस कराना है.

This is not only Sarfaraz’s khan family emotion but this is every Indian family emotion who wants to play for India #SarfarazKhan | #INDvENG | #CricketTwitter

pic.twitter.com/NuJkph2m9A

