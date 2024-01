IND vs ENG: सरफराज खान को शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया है. चयन समिति ने मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफ़राज खान के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया है. इन तीनों खिलाड़ियों को रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के बाहर होने के बाद सीनियर टीम में चुना गया है.

जडेजा हैदराबाद में पहले टेस्ट के चौथे दिन खेल के दौरान को हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी जबकि राहुल ने दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द की शिकायत की थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम दोनों की प्रगति पर नजर रख रही है. बीसीसीआई ने बताया कि आवेश खान अपनी रणजी ट्रॉफी टीम, मध्य प्रदेश के साथ बने रहेंगे और और जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया में शामिल होंगे.

26 साल के सरफराज को घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार भारत की सीनियर टीम में मौका दिया गया है. उन्होंने अब तक 45 फर्स्ट क्लास, 37 लिस्ट-ए और 96 टी20 मैच खेले है. इस दौरान सरफराज ने 14 शतक और 11 अर्धशतक बनाए हैं, उनकी सबसे बड़ी पारी नाबाद 301 रनों की रही है.

सरफराज ने फर्स्ट क्लास मैचों में 69.85 की औसत और 70.48 के स्ट्राइक रेट से 3912 रन, लिस्ट-ए में 34.94 की औसत और 94.16 के स्ट्राइक रेट से 629 और टी20 मैचों में 22.41 की औसत तथा 128.29 के स्ट्राइक रेट से 1188 रन बनाए हैं.

The Men’s Selection Committee have added Sarfaraz Khan, Sourabh Kumar and Washington Sundar to India’s squad.#INDvENG https://t.co/xgxI8NsxpV

— BCCI (@BCCI) January 29, 2024