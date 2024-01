IND vs ENG- इंडिया की टेंशन बढ़ी- श्रेयस अय्यर को नेट में लगी चोट, पहले टेस्ट से बाहर!

नई दिल्ली. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले टीम इंडिया लगातार चुनौतियों में घिरती जा रही है. प्रीमियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) पहले ही चोट के चलते सीरीज का हिस्सा नहीं हैं और अब पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी पहले दो टेस्ट से बाहर हो गए हैं और इस बीच मिडल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को मंगलवार को नेट में अभ्यास करते हुए चोट लग गई. अय्यर चोट लगने के बाद दोबारा बैटिंग के अभ्यास के लिए नेट में आए थे लेकिन वह बैटिंग नहीं कर पाए. यह टीम इंडिया के लिए चिंता बढ़ाने वाला है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर चोट लगने के बाद दर्द में बैठे हुए उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अय्यर को जब बाजू पर बॉल लगी तो वह काफी दर्द में थे और बैटिंग छोड़कर नेट से बाहर चले गए, जहां डगआउट में बैठे थे.

Shreyas Iyer gets hit on the right forearm during the nets in Hyderabad, walks off after trying to bat on. #INDvsENG pic.twitter.com/LM83qR4283

— Ganesh C (@ganeshcee) January 23, 2024