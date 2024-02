IND vs ENG: दत्ताजीराव गायकवाड़ को देरी से श्रद्धांजलि देने पर भड़के सुनील गावस्कर, बोले- यह पहले किया जाना चाहिए था

राजकोट: भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला यहां राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है. मुकाबले के तीसरे दिन शनिवार को भारतीय टीम के खिलाड़ी अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर मैच खेलने के लिए उतरे. खिलाड़ियों ने पूर्व कप्तान और भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ (Dattajirao Gaekwad) को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किय टीम इंडिया के लिए खिलाड़ी तीसरे दिन शनिवार को जब मैदान पर उतरे तो उनके आर्म पर काली पट्टी बंधी थी. ऐसा उन्होंने दत्ताजीराव गायकवाड़ की याद में किया. गायकवाड़ का मंगलवार सुबह निधन हुआ था, लेकिन भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट के शुरू होने के दो बाद जाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने इस पर सवाल उठाए हैं.

गावस्कर ने कहा कि खिलाड़ियों को मैच के पहले ही दिन ब्लैक आर्म बैंड पहनना चाहिए था. उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा, ”देर आए दुरुस्त आए…उन्हें पहले दिन ही ऐसा करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. वह पांच मैचों की सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान थे. उन्होंने पांच मैचों में से चार में कप्तानी की और दूसरे की कप्तानी पंकज रॉय ने की.”

पूर्व कप्तान और भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ (Dattajirao Gaekwad) का पिछले मंगलवार को निधन हो गया था. वह 95 साल के थे. गायकवाड़ पिछले कुछ समय से बीमारियों से जूझ रहे थे. वह पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और नेशनल टीम के कोच अंशुमान गायकवाड़ के पिता थे. उन्होंने पिछले 12 दिनों से बड़ौदा के एक अस्पताल के आईसीयू (गहन चिकित्सा कक्ष) में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आज सुबह अंतिम सांस ली. उन्होंने 1952 और 1961 के बीच भारत के लिए 11 टेस्ट खेले थे. उन्होंने 1959 में इंग्लैंड दौरे पर राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी की थी.

#TeamIndia will be wearing black arm bands in memory of Dattajirao Gaekwad, former India captain and India’s oldest Test cricketer who passed away recently.#INDvENG | @IDFCFIRSTBank

