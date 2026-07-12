IND vs ENG T20: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने 4-0 से किया सीरीज पर कब्जा

इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर पांच मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर ली. आखिरी मैच में जोस बटलर ने 131 और हैरी ब्रूक ने नाबाद 95 रन बनाए. वहीं, ईशान किशन और तिलक वर्मा के अर्धशतक भी भारत को जीत नहीं दिला सके.

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भारतीय टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी और मुकाबला 56 रन से हार गई. (Photo from IANS)

इंग्लैंड ने भारत को पांचवें टी20 में 56 रन से हराया

इंग्लैंड टीम ने पांच मैचों की सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली

भारत की ओर से ईशान किशन और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए, लेकिन जीत नहीं दिला सके

अब दोनों टीमें 14 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने होंगी

IND vs ENG T20: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज का अंत टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा. शनिवार (11 जुलाई) को खेले गए आखिरी मुकाबले में भी भारतीय टीम खाता नहीं खोल सकी और उसे 56 रन से हार गई. पहले मैच के बारिश की वजह से रद्द होने के बाद, इंग्लैंड ने लगातार चार मुकाबले जीतकर सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली.

बटलर और ब्रूक ने भारत के गेंदबाजों को सताया

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और फिलिप साल्ट सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद, जोस बटलर और कप्तान हैरी ब्रूक ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 233 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. बटलर ने 64 गेंदों में 131 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. वहीं हैरी ब्रूक 45 गेंदों में 95 रन बनाकर नाबाद लौटे. इंग्लैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 257 रन बनाए। भारत की ओर से शिवम दुबे ने 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया.

ईशान और तिलक की शानदार पारी, लेकिन जीत नहीं

258 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी खराब रही. अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, जबकि संजू सैमसन ने 27 रन बनाकर कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए. इसके बाद, ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी संभालने की कोशिश की. वहीं अय्यर ने 28 रन बनाए, जबकि ईशान ने 35 गेंदों में 56 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. आखिर में तिलक वर्मा ने सिर्फ 25 गेंदों में 53 रन बनाकर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके.

अब वनडे सीरीज में वापसी की चुनौती

बता दें भारतीय टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी और मुकाबला 56 रन से हार गई. इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि आदिल रशीद को 2 विकेट मिले. जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और लियाम डॉसन ने भी एक-एक सफलता हासिल की. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने टी20 सीरीज पर 4-0 से कब्जा जमा लिया. अब दोनों टीमें 14, 16 और 19 जुलाई को तीन मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ेंगी, जहां भारत के पास वापसी का अच्छा मौका होगा.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)