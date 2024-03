IND vs ENG: पांचवें टेस्ट के लिए धर्मशाला पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीमें, जसप्रीत बुमराह की होगी वापसी

धर्मशाला: भारत और इंग्लैंड की टीमें पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के अंतिम मुकाबले के लिए रविवार को यहां धर्मशाला पहुंच गई. दोनों टीमों के बीच पांचवां और अंतिम टेस्ट (IND vs ENG 5th Test) सात मार्च से धर्मशाला में ही खेला जाएगा. भारतीय टीम पहले ही सीरीज को 3-1 से जीत चुकी है और अब वह पांचवें टेस्ट को भी अपने नाम करना चाहेगी. दोनों टीमें रविवार को धर्मशाला के कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची.

भारत को हैदराबाद में खेले गए पहले ही टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मेजबान टीम ने इसके बाद जोरदार पलटवार करते हुए विशाखापत्तनम, राजकोट और रांची में लगातार तीन टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली.

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) के विशाल शर्मा ने कहा, ” भारतीय क्रिकेट टीम का अभ्यास सत्र कल सुबह 9.30 बजे होगा. वहीं, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का अभ्यास सत्र कल दोपहर 1.30 बजे होगा.”

WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया की जीत से भारत की बल्ले-बल्ले, डब्ल्यूटीसी प्वॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया बनी नंबर-1

इससे पहले, बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पांचवें टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. चौथे टेस्ट से आराम पाने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब पांचवें टेस्ट के लिए धर्मशाला में भारतीय टीम से जुड़ेंगे. बुमराह सीरीज के तीन मैचों में 13.64 की औसत से अब तक 17 विकेट ले चुके हैं. विशाखापत्तनम में खेले गए दूसरे टेस्ट में उन्होंने नौ विकेट हासिल किए थे और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

VIDEO | IND vs ENG, 5th Test: “Indian cricket team’s practice session will be held at 9.30 am tomorrow. Meanwhile, the England cricket team’s practice session will be held at 1.30 pm tomorrow,” says Himachal Pradesh Cricket Association’s Vishal Sharma.

The fifth test between… pic.twitter.com/EljPoiYR1Q

— Press Trust of India (@PTI_News) March 3, 2024