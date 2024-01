IND vs ENG Test: टेस्ट सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव ने इंग्लैंड को दी चेतावनी, पोस्ट वायरल

नई दिल्ली: भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 के बाद 25 जनवरी से पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड की मेजबानी करेगी. इस सीरीज में सबकी नजरें स्टार ऑलआउंडर अक्षर पटेल (Axar Patel) पर रहने वाली है. अक्षर ने 2020-21 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से इस फॉर्मेट में अपना डेब्यू किया था. उस दौरान उन्होंने अपनी असाधारण स्पिन गेंदबाजी से इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर दिया था.

‘बापू’ यानी के अक्षर पटेल इस समय अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में अपना कमाल दिखा रहे हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 में अक्षर हालिया प्रदर्शन ने अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. स्पिन गेंदबाजी में अपने कौशल के लिए जाने जाने वाले पटेल ने इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे दूसरे मैच में अपने प्रदर्शन से आगामी टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड को चेतावनी दे दी है. उन्होंने दूसरे मैच में चार ओवर के स्पैल में 17 रन देकर दो विकेट लिए और मैन ऑफ मैच रहे.

अक्षर के इस प्रदर्शन पर अब सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अपना रिएक्शन दिया है. सूर्या ने उन्हें बधाई संदेश में इमोजी भी भेजा. विस्फोटक बल्लेबाज ने लिखा, ” बॉल तो 12 दिन बाद घुमनी चाहिए.” सूर्यकुमार का यह पोस्ट वास्तव में इंग्लैंड टेस्ट टीम को लेकर था, जोकि 25 जनवरी से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आ रही है. अक्षर इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं.

सीरीज के दूसरे मैच से डेब्यू करते हुए अक्षर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया था. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने सीरीज में सनसनीखेज प्रदर्शन करते हुए भारत की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. टर्निंग ट्रैक का फायदा उठाने की अक्षर की क्षमता इंग्लैंड के लिए कमजोर साबित हुई. पूरी सीरीज के दौरान अक्षर ने तेज टर्न और उछाल इंग्लिश बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखा.

