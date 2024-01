Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Eng Who Is Sourabh Kumar Recalled Indias Squad For Vizag Test India Vs England 2nd Test

IND vs ENG: कौन हैं सौरभ कुमार जिन्हें तीसरी बार भारतीय टेस्ट टीम में मिला मौका? जानिए उनके बारे में सबकुछ

who is Sourabh Kumar: बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए तीन खिलाड़ियों- सरफ़राज खान, सौरभ कुमार और वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय टेस्ट टीम में चुना है.

Sourabh Kumar (Image: Instagram)

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तन में दो फरवरी से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच (India vs England 2nd Test) से पहले भारतीय टीम में कई बदलाव हुए हैं. बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने दूसरे टेस्ट के लिए तीन खिलाड़ियों को भारतीय टेस्ट टीम (India’s Test squad) में शामिल किया है. इन तीनों खिलाड़ियों में मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफ़राज खान के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार (Who is Sourabh Kumar) और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट स्क्वॉड में मौका मिला है. सरफ़राज को घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है जबकि ऑलराउंडर सौरभ कुमार को तीसरी बार टेस्ट टीम में जगह मिली है.

Trending Now

कौन हैं सौरभ कुमार

You may like to read

30 साल के सौरभ को इससे पहले दो बार टीम इंडिया में जगह मिली थी, लेकिन उन्हें अब तक डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. सौरभ घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हैं. वह हाल में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया-ए टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने पांच विकेट झटके थे. उनके इस प्रदर्शन के दम पर भारत-ए ने इंग्लैंड लायंस को 16 रन से हराया.

उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले सौरभ का परिवार मेरठ में रहता है. उनके पिता पहले आकाशवाणी में काम करते थे, लेकिन अब वह रिटायर हो चुके हैं. सौरभ 16 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने 2014 में सर्विसेस की ओर से खेलते हुए घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था. सौरभ ने अपना डेब्यू हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेला था. वह 2015 से वह उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. आईपीएल में वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स और पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा रह चुके हैं.

बाएं हाथ के स्पिन सौरभ कुमार ने अब तक 68 फर्स्ट क्लास, 35 लिस्ट ए और 33 टी-20 मैच खेले हैं. उनके नाम

68 फर्स्ट क्लास मैचों में 290 विकेट है. उन्होंने लिस्ट ए में 49 विकेट लिए हैं जबकि टी20 में उनके नाम 24 विकेट है. ऑलराउंडर सौरभ ने फर्स्ट क्लास में 2061 रन भी बनाए हैं. इसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास में दो शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं.

तीसरी बार भारतीय टेस्ट टीम में मिला मौका

सौरभ को तीसरी बार भारतीय टेस्ट टीम में चुना गया है. इससे पहले, फरवरी 2022 में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार उनकी टीम इंडिया में एंट्री हुई थी. इसके अलावा उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए

टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय टेस्ट टीम में चुना गया था, लेकिन उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल सका था.

पिछले 8 फर्स्ट क्लास मैचों में सौरभ कुमार का प्रदर्शन

3/46 और 8/33

1/64 और 4/84

4/65 और 6/43

3/83 और 1/48

1/80 और 1/40

4/46

1/35 और 5/104

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जयसवाल, श्रेयस अय्यर, केएस भरत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान), आवेश खान, रजत पाटीदार, सरफराज खान, वॉशिंगटन सुंदर, सौरभ कुमार.