Ind Vs Eng Yashasvi Jaiswal Becomes The First Indian Left Hander In Test History To Score 600 Runs In A Series

IND vs ENG: यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने

Yashasvi Jaiswal: जायसवाल ने रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉमप्लेक्स (JSCA International Stadium Complex Ranchi) में 117 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्के की मदद से 73 रन की शानदारा पारी खेली.

राची: भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. उन्होंने अपने करियर का तीसरा अर्धशतक जड़ते ही एक नया इतिहास रच दिया. जायसवाल ने रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉमप्लेक्स (JSCA International Stadium Complex Ranchi) में 117 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्के की मदद से 73 रन की शानदारा पारी खेली. अपनी इस पारी के दम पर अब वह भारत के लिए किसी एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए हैं.

जायसवाल के नाम इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती चार टेस्ट में ही 600 से ज्यादा रन हो गए हैं. वह अब किसी एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारती ओपनर बन गए हैं. जायसवाल से पहले सुनील गावस्कर दो बार यह कारनामा कर चुके हैं. गावस्कर दोनों बार ही वेस्टइंडीज के खिलाफ ही एक बार 744 और एक बार 732 रन बना चुके हैं. गावस्कर के बाद अब जायसवाल 600 रनों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं. वीरेंद्र सहवाग 544 रनों के साथ इस एलीट लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.

अपनी पारी के दौरान पहला छक्का लगाने के साथ जायसवाल के अब इस सीरीज में सबसे ज्यादा 23 छक्के हो गए हैं. जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में अब तक इतने छक्के जड़ दिए हैं, जितने 12 भारतीय मिलकर भी अपने करियर में उतने छक्के नहीं लगा पाए हैं.

मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 353 रन बनाकर ऑलआउट हो गई और इसके जवाब में भारत मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है. जायसवाल के 73 रनों के बावजूद भारत ने 177 रन तक अपने छह विकेट खो दिए हैं. भारत अभी इंग्लैंड के स्कोर 176 रन पीछे हैं.

एक टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज

774 – सुनील गावस्कर vs वेस्टइंडीज

732 – सुनील गावस्कर vs वेस्टइंडीज

600 – यशस्वी जयसवाल vs इंग्लैंड*

544 – वीरेंद्र सहवाग vs पाकिस्तान

542 – सुनील गावस्कर vs इंग्लैंड

529 – रोहित शर्मा vs दक्षिण अफ्रीका