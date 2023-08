जसप्रीत बुमराह पर नजरें, IPL सनसनी मचाएगा धमाल- डब्लिन में भारत का आयरिश टेस्ट

भारत और आयरलैंड (IND vs IRE) के बीच तीन टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को डब्लिन में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस मुकाबले के लिए तैयार है. इस सीरीज में भारतीय फैंस की निगाहें जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के प्रदर्शन पर खास तौर होंगी. इस दौरे पर भारत ने बहुत युवा टीम भेजी है. टीम की कमान बुमराह के हाथों में है. बुमराह काफी लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं. एशिया कप 2023 से पहले बुमराह के पास अपनी फिटनेस परखने का यह आखिरी मौका है.

भारत ने इस दौरे पर इंडियन प्रीमियर लीग (India Premier League) की सनसनी रिंकू सिंह (Rinku Singh) को भी शामिल किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के इस बल्लेबाज ने अपने खेल से आईपीएल 2023 में सनसनी मचा दी थी. वह केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. गुजरात टाइंटस के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने मैच की आखिरी पांच गेंदों पर लगातार छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी. इस सीरीज में वह भी अपना कमाल दिखाने को तैयार हैं.