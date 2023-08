IND vs IRE: टी20 सीरीज में वनडे फिटनेस का टेस्ट देंगे जसप्रीत बुमराह, यहां युवा टीम से आस

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) करीब एक साल बाद क्रिकेट मैदान से दूर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं. वह आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान भी होंगे. लेकिन फैन्स की निगाहें बुमराह की फिटनेस पर होंगी क्योंकि अब भारतीय टीम का लक्ष्य एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप है और इन दोनों टूर्नामेंट में टीम इंडिया को उनकी जरूरत होगी. इस सीरीज में बुमराह के नेतृत्व में युवा टीम है, जिनमें आईपीएल के युवा स्टार शामिल हैं.

टीम में रूतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा हैं लेकिन नजरें बुमराह पर होंगी. यह तेज गेंदबाज दो महीने बाद भारत में शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भारत की रणनीति का अभिन्न अंग है. 29 वर्ष के बुमराह को पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में कमर में स्ट्रेस फ्रेक्चर हुआ था. इसके बाद उनकी सर्जरी कराई गई.

पांच दिन के भीतर तीन मैचों में उन्हें अधिकतम 12 ओवर डालने हैं. इस सीरीज से मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर, वनडे कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को पता चलेगा कि मैच फिटनेस के मामले में बुमराह की स्थिति क्या है.

पचास ओवरों का प्रारूप हालांकि बिल्कुल अलग हैं, जिसमें उन्हें दो, तीन या चार ओवर के स्पैल में दस ओवर डालने होंगे. बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बुमराह का गेंदबाजी करते हुए वीडियो डाला है जिसमें वह शॉर्ट गेंद और यॉर्कर सभी डाल रहे हैं. मैच हालात हालांकि बिल्कुल अलग होंगे और टीम प्रबंधन पिछले साल आस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप से पहले उन्हें हड़बड़ी में उतारकर गलती कर ही चुका है.