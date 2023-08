IND vs IRE: भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20I क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. तीसरे मैच में बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका. सीरीज का पहला मैच भी बारिश से प्रभावित रहा जिसमें भारत डकवर्थ लुईस के तहत 2 रनों से जीत मिली. वहीं, दूसरे मैच में 33 रनों से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की. इस सीरीज के जरिए जसप्रीत बुमराह 11 महीने बाद शानदार वापसी करने में सफल रहे.

The third T20I has been abandoned due to rain and wet ground conditions. India win the series 2-0. #TeamIndia #IREvIND pic.twitter.com/sbp2kWYiiO — BCCI (@BCCI) August 23, 2023