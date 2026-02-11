By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NAM: पेट में इन्फेक्शन से जूझ रहे अभिषेक शर्मा को हॉस्पिटल से छुट्टी
हॉस्पिटल में भर्ती अभिषेक शर्मा को बुधवार को छुट्टी मिल गई है. हालांकि वह नामीबिया के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से पहले संभवत: उपलब्ध नहीं होंगे.
पेट में इन्फेक्शन से पीड़ित हुए टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अब राहत में हैं और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है. इस समस्या के चलते अभिषे को दो दिन हॉस्पिटल में ही गुजारने पड़े. हालांकि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद बावजूद इस युवा खिलाड़ी का नामीबिया के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले टी20 वर्ल्ट कप क्रिकेट मैच में उनका खेलना संदिग्ध है.
नामीबिया के खिलाफ खेलेंगे अभिषेक- मैच के दिन फैसला
मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कहा कि अभिषेक के कल खेलने को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है. तिलक ने पत्रकारों से कहा, ‘अभिषेक को आज छुट्टी मिल गई है. कल के मैच में उसके खेलने पर फैसला लेने के लिए अभी समय है.’
अमेरिका के खिलाफ 0 पर हुए थे OUT
अभिषेक अमेरिका के खिलाफ शनिवार को मुंबई में खेले गए पहले मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए थे. इसके बाद उन्होंने इस मैच में आगे हिस्सा नहीं लिया था. उनकी जगह संजू सैमसन ने फील्डिंग की थी. समझा जाता है कि मैच के दौरान उनकी तबीयत खराब थी और दिल्ली पहुंचने के बाद और बिगड़ गई.
रविवार से पाकिस्तान से मुकाबला
भारत की प्राथमिकता नामीबिया के खिलाफ मैच नहीं है, बल्कि 15 फरवरी को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच है, जहां पिच थोड़ी अलग होगी. पाकिस्तान ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं.
नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं संजू सैमसन
पेट के संक्रमण से दमखम और सहनशक्ति पर असर पड़ता है और यह देखना बाकी है कि क्या अभिषेक शुक्रवार को यात्रा करने, शनिवार को अभ्यास करने और रविवार को मैदान में उतरने की स्थिति में होंगे. सैमसन ने मंगलवार को यहां नेट पर बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के साथ काफी समय बिताया, जो इस बात का संकेत है कि टीम प्रबंधन अभिषेक के पूरी तरह से फिट न होने की स्थिति में अपने विकल्प तैयार रख रहा है.
ईशान किशन ने ली संजू की जगह
संजू के लिए लय में लौटने का एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है. क्योंकि लगातार असफलताओं के चलते उन्हें अपनी जगह ईशान किशन के हाथों गंवानी पड़ी, जो इस समय शानदार फॉर्म में हैं.
अभिषेक के पाकिस्तान से मैच तक फिट होने की उम्मीद
भारतीय टीम मैनेजमेंट को हालांकि 25 वर्षीय अभिषेक के 15 फरवरी तक पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है. अभिषेक रविवार को मुख्य कोच गौतम गंभीर के घर पर आयोजित डिनर पार्टी में शामिल हुए थे लेकिन वह अपने बाकी साथियों से काफी पहले ही वहां से चले गए थे.
