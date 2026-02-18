  • Hindi
शिवम दुबे के दम पर भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से हराया, रविवार को सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से भिड़ंत

भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 194 रनों का लक्ष्य रखा था. शिवम दुबे ने 31 बॉल पर 66 रनों की दमदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके भी शामिल थे. इसके बाद बॉलिंग में उन्होंने 2 विकेट भी अपने नाम किए.

Published: February 18, 2026 11:32 PM IST
India Beat Netherlands
भारत ने नीदरलैंड्स को हराया @BCCI

T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में उतरी टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से हराकर अपना अजेय अभियान जारी रखा है. अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच से पहले ही भारत सुपर 8 में अपनी जगह बना चुका था. ग्रुप स्टेज का यह उसका आखिरी मुकाला सुपर 8 राउंड के लिए वॉर्मअप मैच की तरह था. भारत सुपर 8 के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को इसी मैदान पर खेलने उतरेगा. दोनों टीमें रविवार की शाम इसी मैदान से अपने सुपर 8 दौर की शुरुआत करेंगी.

इस मैच की बात करें तो भारत ने यहां पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 193 रन बनाए थे. उसकी ओर से शिवम दुबे (66) ने सर्वाधिक रन बनाए. उनके अलावा सूर्यकुमार यादव (34) , तिलक वर्मा (31), हार्दिक पांड्या (30) के अलावा ईशान किशन (18) रन की पारियां खेलीं.

अंत में रिंकू सिंह 3 बॉल में 6 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अभिषेक शर्मा एक बार फिर अपना खाता नहीं खोल पाए. टी20 वर्ल्ड कप में यह उनका लगातार तीसरा 0 है. भारत की पारी के 5वें ओवर में आर्यन दत्त ने ईशान को बोल्ड कर भारत को दूसरा झटका दिया. इसके चलते पावरप्ले में भारत 51 रन ही बना पाया.

194 रनों का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स ने पावरप्ले में 36 रन ही जोड़े ही थे. इस बीच मैक्स ओ’ दाउद (20) को पावरप्ले के आखिरी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया. पारी के 8वें ओवर में माइकल लेविट (24) हार्दिक पांड्या की गेंद पर आउट हुए. बैस डी लीड (33) नीदरलैंड्स की ओर से सर्वाधिक रन बनाए.

पारी के 13वें ओवर में वरुण अपना तीसरा ओवर फेंकने आए थे और उन्होंने लगातार 2 बॉल पर कोलिन एकरमैन (23) और आर्यद दत्त (0) को आउट कर दो करारे झटके दिए. इसके बाद 125 रन जोड़ने तक उसने अपने 6 विकेट गंवा दिए. अंतिम 4 ओवर में उसने 51 रन जोड़े, जबकि इस दौरान भारत को सिर्फ एक ही विकटे मिला. लेकिन उसे यह मैच जीतने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई. यह टूर्नामेंट में उसकी लगतार चौथी जीत है. अब सुपर 8 में वह इस लय को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

