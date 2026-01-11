  • Hindi
IND vs NZ: भारत ने जीत से की न्यू-ईयर की शुरुआत, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया- विराट कोहली-हर्षित राणा जीत के हीरो

न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 301 रन का टारगेट रखा था. भारत की ओर से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 93 रन बनाए वहीं, हर्षित राणा ने 2 विकेट लेने के अलावा 29 रनों की महत्वपूर्ण पारी भी खेली.

भारत ने जीत के साथ नए साल की शुरुआत की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में मेहमान टीम ने उसके सामने 301 रनों की चुनौती पेश की थी. भातर ने यह मैच 1 ओवर शेष रहते 4 विकेट से अपने नाम कर लिया. उसकी ओर से स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (93) ने सर्वाधिक रन बनाए. हालांकि वह यहां शतक से चूक गए. उनके अलावा कप्तान शुभमन गिल (56) और श्रेयस अय्यर (49) के अलावा केएल राहुल (29*) और 2 विकेट लेने वाले हर्षित राणा (29) ने उपयोगी पारियां खेलीं. क्योंकि विराट के आउट होने के बाद यह मैच कुछ फंस गया था.

काइल जेमीसन ने अपने लगातार 2 ओवरों को भारत को 3 झटके देकर दबाव में घेर लिया था. वॉशिंग्टन सुंदर (7*) भी चोटिल थे और उनका बैटिंग पर उतरना मुश्किल दिख रहा था. ऐसे में हर्षित का प्रयास काबिले-तारीफ रहा. 93 रन बनाने वाले विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, जो उनका 45वां वनडे अवॉर्ड था.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए थे. यहां डेवोन कॉन्वे (56) और हेनरी निकोल्स (62) की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने 21.4 ओवरों में 117 रन की साझेदारी की. कॉन्वे 67 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निकोल्स ने 69 गेंदों में 8 चौकों के साथ 62 रन बनाए. टीम ने 126 रन तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. यहां से डेरिल मिशेल ने मोर्चा संभाला.

मिशेल ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 281 के स्कोर तक पहुंचाया. इस बीच क्रिस्चियन क्लार्क के साथ 8वें विकेट के लिए 25 गेंदों में 42 रन जुटाए. इस बल्लेबाज ने 71 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन की पारी खेली. वहीं, क्लार्क ने 17 गेंदों में 3 चौकों के साथ नाबाद 24 रन बनाए.

भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव को 1 विकेट हाथ लगा. इसके जवाब में भारत ने 49 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने भारत को संभली हुई शुरुआत दिलाई.

दोनों बल्लेबाजों ने 8.4 ओवरों में 39 रन जुटाए. रोहित 29 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रन जुटाकर टीम को 157 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

गिल 71 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला. उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जुटाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 234 रन तक पहुंचा दिया.

कोहली 91 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अय्यर ने 47 गेंदों में 49 रन की पारी खेली. केएल राहुल और हर्षित राणा ने 29-29 रन की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में भूमिका निभाई. विपक्षी खेमे से काइल जैमीसन ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि आदित्य अशोक और क्रिस्चियन क्लार्क ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

(एजेंसी इनपुट्स से )

