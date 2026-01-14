Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Nz 2nd Odi Rajkot Live Updates Playing Xi Rohit Sharma Sena Most Sixes Record Shahid Afridi

Ind vs NZ: इंडिया की पहले बल्लेबाजी, प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव, रोहित तोड़ सकते हैं अफरीदी का एक और रिकॉर्ड

IND vs NZ 2nd ODI Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है.

Summary Full Scorecard Summary Full Scorecardहिन्दी Commentary Schedule India 117/3 (22.0) Run Rate: (Current: 5.32) Last Wicket: Shreyas Iyer c Michael Bracewell b Kristian Clarke 8 (17) - 115/3 in 21.3 Over KL Rahul (W) 0 * (1) 0x4, 0x6 Virat Kohli 22 (24) 2x4, 0x6 Kristian Clarke (4.6-0-35-2) * Michael Bracewell (2-0-6-0)

Ind vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. सीरीज का दूसरा मुकाबला आज गुजरात के राजकोट में खेला जा रहा है. श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम आज का मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरी है.

वहीं, न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा है, जहां हार उन्हें सीरीज से बाहर कर देगी. राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

टीम इंडिया में बदलाव

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में आज एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट या अन्य कारणों से सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी अनुपस्थिति में युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी नितीश कुमार रेड्डी को अंतिम 11 में शामिल किया गया है.

कप्तान गिल ने पिछले मैच में अपनी लय पर संतोष जताते हुए कहा कि वह अपनी बल्लेबाजी के ‘फ्लो’ को आज भी बरकरार रखना चाहेंगे. टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज शामिल हैं.

रोहित की नजरें होंगी बड़े रिकॉर्ड पर

जहां टीम इंडिया की नजरें सीरीज जीतने पर हैं, वहीं भारतीय क्रिकेट के ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा के पास इस मैच में इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने का सुनहरा मौका है. पहले वनडे में भले ही रोहित 26 रन पर आउट हो गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी पारी के दौरान दो छक्के लगाकर बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का कीर्तिमान पहले ही अपने नाम कर लिया है. अब दूसरे वनडे में उनके निशाने पर कुछ ऐसे विश्व रिकॉर्ड हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं छू सका है.

शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में

वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शाहिद अफरीदी के नाम है. अफरीदी ने कीवियों के खिलाफ 50 छक्के लगाए हैं. रोहित शर्मा अब तक 49 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. आज केवल 2 छक्के लगाते ही रोहित, अफरीदी को पीछे छोड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन जाएंगे.

दोनों टीमों की रणनीति

भारत की कोशिश होगी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से अधिक का स्कोर बनाया जाए. कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी बीच के ओवरों में कीवी बल्लेबाजों पर लगाम कसने के लिए तैयार है. कीवी टीम के लिए काइल जैमीसन और जैकरी फाउलक्स की गेंदबाजी अहम होगी. उन्हें भारतीय शीर्ष क्रम को जल्दी पवेलियन भेजना होगा ताकि वे मैच में अपनी पकड़ बना सकें.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड- डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फाउलक्स, जेडन लेनोक्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क.