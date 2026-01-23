Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Nz 2nd T20i India Beat New Zealand By 7 Wickets Chase 209 Runs In Just 15 2 Overs Ishan Surya Became Heroes

IND vs NZ: ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की तूफानी बैटिंग का सामने ढेर हुआ न्यूजीलैंड, 30 बॉल रहते पूरा किया 209 का टारगेट

209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही थी, जब उसके दोनों ओपनर्स सिर्फ 6 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. लेकिन यहां से ईशान किशन और सूर्याकुमार ने कीवियों को पटरी से उतार दिया.

ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव @BCCI

IND vs NZ 2nd T20i Match Repots: न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में खेले गए टी20I मैच में भारत ने मेहमान न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंद कर 5 मैचों की टी20I सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड ने यहां भारत के सामने 209 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था. टीम इंडिया ने ईशान किशन (76) और सूर्यकुमार यादव (82*) की दमदार पारियों की बदौलत इसे 28 गेंदें बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया. टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम सही ट्रैक पर दिख रही है. भारत इस टी20 वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैम्पियन है और यह सीरीज वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को परखने का उसके पास आखिरी मौका है. अब तक भारत ने सीरीज के दोनों मैचों में अपना दबदबा दिखाया है.