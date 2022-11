IND vs NZ 3rd T20i: सीरीज का आखिरी मैच, क्या बारिश बिगाड़ेगी आज का खेल!

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच अब से कुछ ही देर बाद नेपियर में तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. लेकिन फैन्स को मैच से पहले बारिश की भी चिंता है क्योंकि सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और इसके चलते फैन्स क्रिकेट का लुत्फ नहीं ले पाए थे.

इसके बाद दूसरे मैच में भारत ने 65 रनों से जीत दर्ज की. अब सीरीज को बराबरी पर खत्म करने के लिए न्यूजीलैंड को हार हाल में यह मैच जीतना होगा लेकिन उससे पहले यहां बारिश पर भी उसकी नजर होगी ताकि यह मैच खेला जा सके.

नेपियर के मैकलीन पार्क में मौसम की अगर बात करें तो इंद्र देवता क्रिकेट फैन्स पर मेहरबान दिख रहे हैं क्योंकि मैच के समय यहां बारिश की आशंका न के बराबर है. हालांकि मैच से पहले और मैच के बाद देर रात को करीब 3 घंटे की बारिश हो सकती है. हालांकि नेपियर का मैदान बादलों से भी घिरा रहेगा. मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के मुताबिक, मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक यहां रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है.