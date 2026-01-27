By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ 4th T20I: विशाखापट्टनम में क्या बरसेंगे रन या फिरकी की धूम! क्या मैच पर बारिश का होगा असर?
India (IND) vs New Zealand (NZ) 4th T20I Pitch & Weather Report: 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले 3 मैच जीतकर भारत ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है. अब उसकी निगाहें क्लीन स्वीप पर टिकी हैं.
न्यूजीलैंड से अपने घर में पहले टेस्ट में क्लीन स्वीप और अब हाल ही में 1-2 से वनडे सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम ने आखिरकार कीवियों को टी20 सीरीज में मात दे दी है. 5 मैचों की इस सीरीज में भारत ने गुवाहाटी में जीत दर्ज करते ही 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इस बीच टीम की गेंदबाजी भी लय में दिख रही है और भारतीय फैन्स के साथ-साथ टीम मैनेजमेंट इस बात से भी राहत में होगा कि आखिरकार कप्तान सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले लय में आ गए हैं.
सूर्या ने पिछले 2 मैचों में लगातार दो हाफ सेंचुरी बनाई हैं और वह दोनों ही मौकों पर नाबाद भी रहे हैं. सूर्या इस सीरीज में अब तक सर्वाधिक रन (171 रन) बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा भारतीय गेंदबाजी में पूरी लय में दिख रही है.
कीवियों का क्लीन स्वीप चाहेगी टीम इंडिया
ऐसे में बुधवार को भारतीय टीम जब विशाखापट्टनम के ACA VDCA स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी तो वह यह मैच जीतकर मेहमान टीम पर क्लीन स्वीप का दबाव बनाना चाहेगी. अगर वह ऐसा करने में यहां कामयाब हो जाती है तो उसके पास 4-0 की बढ़त हो जाएगी और फिर तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में टीम 5-0 की जीत के साथ टी20 वर्ल्ड कप में अपने दबदबे के साथ उतरना चाहेगी.
ACA-VDCA मैदान की पिच रिपोर्ट
विशाखापट्टनम में होने वाले इस मैच के लिए यहां की पिच और मौसम की बात करें तो विशाखापट्टनम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों को खूब भाती दिखी है. यहां बॉल बैट पर आती है और पिच का उछाल भी एक सा रहता है, जिससे बल्लेबाज यहां बैटिंग करना खूब पसंद करते हैं.
यहां खेले पिछले मैच में बने थे 400 रन
इस मैदान पर जब आखिरी बार भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आपस में भिड़ी थीं तो दोनों टीमों में कुल मिलाकर 400 के करीब रन बनाए थे. कभी-कभी यह पिच स्पिन गेंदबाजों की रास आती है, जब खेल के साथ-साथ धीमी होने की वजह से स्पिनर यहां घुमाव प्राप्त करते हैं. लेकिन कुल मिलाकर माना जा सकता है कि यह पिच बल्लेबाजों को ध्यान में रखकर हाई स्कोरिंग मैच के लिए ही मुफीद नजर आएगी.
विशाखापट्टनम के मौसम का हाल
विशाखापट्टनम शहर में मौमस के मिजाज की बात करें तो बुधवार को यहां का दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक होगा साथ ही मौसम में कुछ धुंध भी छाई रहेगी. दृश्यता यहां मैच के दौरान भी ऐसी ही बनी रहेगी और इस धुंध की स्थिति में ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है. दोपहर का तापमान बढ़कर 27 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जबकि शाम को लुढ़ककर यह 21 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें