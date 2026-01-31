  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Ind Vs Nz 5th T20is Suryakumar Yadav To Join Special 3000 T20i Runs Club After Making 33 Runs

IND vs NZ: आज 33 रन बनाते ही खास मुकाम पर होंगे सूर्यकुमार यादव, भारत से अब तक सिर्फ दो खिलाड़ कर पाए ऐसा

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव 3000 टी20I रन क्लब में शामिल होने से सिर्फ 33 रन दूर हैं. अगर वह शनिवार को तिरुवनंतपुरम में वह यह कर देते हैं तो ऐसा करने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज होंगे.

Published date india.com Published: January 31, 2026 4:07 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Suryakumar Yadav Sixes
सूर्यकुमार यादव @BCCI/x

न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही टीम इंडिया 3-1 की बढ़त के साथ पहले ही सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है. शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले 5वें और आखिरी मैच में वह यहां जीत से सीरीज का पैकअप करना चाहेगी, ताकि 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैम्पियन अपने दबदबे के साथ टूर्नामेंट में एंट्री करे. इस बीच भारतीय टीम के क्पातन सूर्यकुमार यादव भी इस मैच में रनों की लय बरकरार रखना चाहेंगे. इस मैच में अगर सूर्यकुमार 33 रन बना देते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन क्लब में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

T20I में 3000 रन बनाने वाले होंगे तीसरे भारतीय

सूर्यकुमार से पहले इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा (4231) और विराट कोहली (4188) इस क्लब में शामिल हैं. दुनिया में अब तक सिर्फ 11 बल्लेबाज ही 3000 टी20 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा पार कर पाए हैं और आज अगर सूर्यकुमार यह मुकाम हासिल कर लेते हैं तो वह दुनिया के 12वें बल्लेबाज होंगे.

सूर्या के लिए फीका रहा साल 2025

इस सीरीज से पहले भारतीय कप्तान का परफॉर्मेंस बहुत ही निराशानजक था. बीते साल (2025) खेली 22 टी20 पारियों में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके थे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उनकी खराब फॉर्म भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता थी, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने फॉर्म में वापसी कर ली. पिछले 4 मैचों में वह दो तूफानी अर्धशतक लगा चुके हैं. सूर्यकुमार यादव की फॉर्म में वापसी से भारतीय मध्यक्रम मजबूत हुआ है.

IND vs NZ सीरीज से फॉर्म में लौटे

पिछली 4 पारियों में 32, 82, 56 और 8 रन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव इस सीरीज में सर्वाधिक (179*) रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अंतरराष्ट्रीय टी20 में भारत के लिए सूर्यकुमार यादव से ज्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बनाए हैं. रोहित और विराट ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था.

ये हैं T20I में सूर्यकुमार के आंकड़े

सूर्यकुमार यादव ने अब तक 103 टी20 मैचों की 97 पारियों में 36.62 की औसत से 4 शतक और 23 अर्धशतक लगाते हुए 2,967 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2025 अगर उनकी प्रतिष्ठा के मुताबिक रहा होता, तो टी20 फॉर्मेट में वह अब तक कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके होते.

रोहित-विराट के नाम इस फॉर्मेट 4000 से ज्यादा रन

रोहित शर्मा ने 159 मैचों की 151 पारियों में 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाते हुए 4,231 रन बनाए हैं. इसके बाद विराट कोहली हैं, जिन्होंने 125 मैचों की 117 पारियों में 1 शतक और 38 अर्धशतक लगाते हुए 4,188 रन बनाए हैं. वे आज भी इस फॉर्मेट में दुनिया में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं. उनसे आगे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम (4453*) का नाम है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.