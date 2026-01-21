By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी फिफ्टी से उड़ाया विराट कोहली का रिकॉर्ड, T20 में सबसे तेज 5000 रन के मामले में पछाड़ा
अपने T20 करियर की 165 पारी में उतरे अभिषेक शर्मा ने 5000 रन पूरे कर लिए. न्यूजीलैंड के सामने उन्होंने 35 बॉल की पारी में 84 रन जड़ दिए. यह उनके टी20 करियर की इस 28वीं हाफ सेंचुरी भी थी.
भारत के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हुए टी20 सीरीज के पहले ही मैच में अपने ताबड़तोड़ अंदाज से 84 रन ठोक दिए. न्यूजीलैंड के गेंदबाज अभिषेक के सामना लाचार दिख रहे थे और वह उनसे बचने का तरीका तलाश रहे थे. लेकिन 25 वर्षीय अभिषेक किसी को बख्शने के मूड में नहीं दिखे. उन्होंने 35 बॉल की अपनी पारी में 84 रन ठोके, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे.
अभिषेक पारी के 12वें ओवर में ईश सोढ़ी की गेंद पर आउट हुए. वह भले यहां शतक से चूक गए लेकिन इस फॉर्मेट में एक खास उपलब्धि अपने नाम कर गए. इस लेफ्टहैंड बल्लेबाज ने अब इस फॉर्मेट में अपने 5000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है.
उन्होंने यह मुकाम 165वीं पारी में अपने नाम किया और अब अब वह विराट कोहली से तेज 5000 टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. हालांकि सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के फेहरिस्त में वह चौथे पायदान पर हैं. उनसे आगे केएल राहुल (143 पारियां), रुतुराज गायकवाड़ (145 पारियां), शुभमन गिल (154 पारियां) ही आगे हैं. विराट कोहली ने अपने करियर की 167 वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया था.
टी20 करियर में 5000 रन बनाने की इस उपलब्धि को अपने नाम करने के लिए उन्हें 82 रनों की दरकार थी. उन्होंने 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले ही मैच में 84 रन ठोककर हासिल कर लिया. भारत ने इस मैच के पहले ही 3 ओवर में अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन एक छोर पर खड़े अभिषेक ने इसकी परवाह नहीं की और अपना बेखौफ खेल जारी रखते हुए भारत को दबाव में भी नहीं आने दिया.
बता दें अभिषेक शर्मा को टी20 इंटरनेशनल करियर में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद डेब्यू का मौका मिला था. उन्होंने पिछले 2 साल में ही ताबड़तोड़ रन कूट कर टी20 टीम में अपनी जगह बना ली है और अब वह भारत के टी20 वर्ल्ड कप बचाने के मिशन में अहम कड़ी के रूप में देखे जा रहे हैं. उन्होंने 34 मैचों की 33 पारियों में 1199 रन बना लिए हैं.
