By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: डैरेल मिचेल के दमदार शतक से न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया, रविवार को सीरीज का फैसला
दूसरे वनडे में भारत में मेहमान कीवी टीम को 285 रनों का टारगेट रखा था.न्यूजीलैंड ने डैरेल मिचेल के नाबाद शतक के दम पर इसे 7 विकेट से हासिल कर लिया.
IND vs NZ 2nd ODI at Rajkot Match Report: डैरेल मिचेल के दमदार शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत को राजकोट वनडे में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. अब सीरीज का फैसला रविवार को इंदौर में होने वाले तीसरे और आखिरी मैच से होगा. इस मैच में पहले बैटिंग का न्योता मिलने के बाद भारत ने केएल राहुल (112*) के शतक की बदौल 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 284 रन बनाए थे. इसके जवाब में कीवी टीम ने यह लक्ष्य 47.3 ओवर में ही अपने नाम कर लिया. मिचेल के अलावा यहां विल यंग ने 87 रनों की उम्दा पारी खेली. मिचेल ने अपनी नाबाद शतकीय पारी में 10 चौके और 2 छक्के जमाए. इससे पहले पहले वनडे मैच में भी उन्होंने 84 रनों की उम्दा पारी खेली थी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें