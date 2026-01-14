  • Hindi
IND vs NZ: डैरेल मिचेल के दमदार शतक से न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया, रविवार को सीरीज का फैसला

दूसरे वनडे में भारत में मेहमान कीवी टीम को 285 रनों का टारगेट रखा था.न्यूजीलैंड ने डैरेल मिचेल के नाबाद शतक के दम पर इसे 7 विकेट से हासिल कर लिया.

January 14, 2026
Will Young Daryl Mitchell
विल यंग और डैरेल मिचेल @BLACKCAPS/x

IND vs NZ 2nd ODI at Rajkot Match Report: डैरेल मिचेल के दमदार शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत को राजकोट वनडे में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. अब सीरीज का फैसला रविवार को इंदौर में होने वाले तीसरे और आखिरी मैच से होगा. इस मैच में पहले बैटिंग का न्योता मिलने के बाद भारत ने केएल राहुल (112*) के शतक की बदौल 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 284 रन बनाए थे. इसके जवाब में कीवी टीम ने यह लक्ष्य 47.3 ओवर में ही अपने नाम कर लिया. मिचेल के अलावा यहां विल यंग ने 87 रनों की उम्दा पारी खेली. मिचेल ने अपनी नाबाद शतकीय पारी में 10 चौके और 2 छक्के जमाए. इससे पहले पहले वनडे मैच में भी उन्होंने 84 रनों की उम्दा पारी खेली थी.

