By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: राजकोट में KL राहुल का सीटी सेलीब्रेशन देखा क्या! क्या हैं इसके मायने?
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने राजकोट में अपने वनडे करियर का 8वां शतक ठोक दिया. उन्होंने जैसे ही छक्का जड़कर सेंचुरी जमाई वह सेलीब्रेशन में सीटी बजाते दिखाई दिए.
KL Rahul whistle Celebration: भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) को अब वनडे फॉर्मेट में लंबे समय से मिडल ऑर्डर में आजमाया जा रहा है. कभी इस फॉर्मेट में बतौर ओपनिंग बल्लेबाज खुद को साबित कर चुके राहुल अब नंबर 5 पर भी सेट हो गए हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे राजकोट वनडे में शतक जमा दिया. यह उनके वनडे करियर का 8वां शतक है, जबकि नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए उनका तीसरा शतक रहा. यह शतक उनके लिए इसलिए भी खास था क्योंकि उन्होंने यहां 795 दिनों बाद 50 ओवर फॉर्मेट में कोई शतक अपने नाम किया. राहुल ने भारतीय पारी के 49वें ओवर में काइल जेमीसन को छक्का जड़कर अपना शतक पूरा किया.
शतक के बाद राहुल ने क्यों बजाई सीटी
शतक जमाते ही उनका सेलीब्रेशन कमाल का था. उन्होंने तुरंत ही अपना हेल्मेट उतारा और अपने बाएं हाथ का ग्लब्स निकालकर हाथ के बीच वाली दोनों उंगलियों से सीटी बजाने लगे. राहुल ने यह सेलीब्रेशन अपनी नन्ही बेटी के लिए किया. बता दें राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी ने 24 मार्च 2025 को बेटी को जन्म दिया था. इस कपल ने बेटी का नाम इवारा रखा है और इवारा अब इस 24 जनवरी को 10 महीने के होने जा रही हैं.
A magnificent strike to get to the three figure mark, @klrahul was an absolute delight to watch #TeamIndia #INDvNZ #2ndODI @IDFCfirstbank pic.twitter.com/S5ECgG49XQ
— BCCI (@BCCI) January 14, 2026
दूसरी बार यूं मनाया शतक का जश्न
बता दें यह पहला मौका नहीं है, जब उन्होंने शतक जमाने के बाद सीटी बजाने का यह जेश्चर दिखाया हो. इससे पहले उन्होंने पिछले साल जब अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जमाया था तो वहां भी उन्होंने अपने शतक का जश्न इस अंदाज में ही मनाया था.
अब नंबर 5 पर रंग जमा रहे हैं राहुल
बता दें राहुल ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो वह बतौर ओपनर भारतीय टीम में खेलते हुए खुद को स्थापित कर रहे थे. फिर वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम मैनेजमेंट को उनकी जरूरत बतौर मैच फिनिशर ज्यादा महसूस हुई और उन्हें विकेटकीपर के तौर पर भी स्थायी जिम्मेदारी सौंपी गई. तब से वह भारतीय टीम के निचले क्रम में नंबर 5 और 6 पर खेलते दिखाई देते हैं. राहुल लगातार खुद को इस पॉजिशन पर साबित कर रहे हैं.
वनडे में नंबर 5 पर राहुल का प्रदर्शन
5वें नंबर पर खेलते हुए यह राहुल का तीसर शतक है, जबकि उनके वनडे करियर का यह 5वां शतक है. इस पॉजिशन पर खेलते हुए उन्होंने 33 पारियां खेली हैं. इस दौरान उन्होंने 64.21 के औसत से 1477 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 99.59 रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें