By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: गौतम गंभीर के फैसलों से पूर्व क्रिकेटर नाराज, इस खिलाड़ी के सिलेक्शन पर उठाए गंभीर सवाल...
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में वॉशिंग्टन सुंदर के चोटिल होने के बाद आयुष बडोनी को टीम में मौका मिला. लेकिन उन्हें यहां डेब्यू का चांस नहीं दिया गया...
टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) यूं तो अपने करियर में भारत के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के साथ खूब क्रिकेट खेले हैं. लेकिन कोच बनने के बाद उन्हें गंभीर की रणनीति समझ नहीं आ रही है. उन्होंने गंभीर के फैसलों को हैरानी भरे करार दिया है. इस कड़ी में उन्होंने पहली बार भारतीय टीम में चुने गए दिल्ली के युवा ऑलराउंडर आयुष बडोनी (Ayush Badoni) के सिलेक्शन पर सवाल उठाए और इस फैसले को ‘बिल्कुल हैरानीभरा’ करार दिया है.
26 वर्षीय बडोनी को न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में वॉशिंग्टन सुंदर की रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया. यह भारतीय वनडे टीम में पहली मौका था, जब दिल्ली के इस ऑलराउंडर को भारतीय टीम से बुलावा आया. वह सीरीज के बाकी बचे 2 वनडे मैचों के लिए टीम का हिस्सा जरूर बने लेकिन अभी उन्हें अपने इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिला.
माना जा रहा है कि बडोनी को टीम में लाने का फैसला हेड कोच गौतम गंभीर की सिफारिश के बाद सिलेक्टर्स ने लिया. इस पर इरफान ने गंभीर के सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इरफान ने इस सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं.
उन्होंने कहा, ‘मुझे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया. मुझे यह कतई समझ नहीं आया और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह मैदान से बाहर का है. मैंने तो यहां तक कि उनके विजय हजारे ट्रॉफी में हालिया स्कोर पर भी नजर डाली और यहां भी ऐसा कुछ नहीं था. मुझे लगता है कि वह उच्च-क्षमता वाले खिलाड़ी हैं. लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या वह भारत के लिए खेलने के लिए तैयार हैं.’
41 वर्षीय इरफान ने यहां कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा हैरान था. आयुष बडोनी जैसे लड़के ने उतना अच्छा नहीं किया है, सही है? मेरा मतलब है, उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कोई आग नहीं लगा दी. ऐसा कुछ नहीं हुआ. हां, उन्होंने साउथ अफ्रीका A और ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ 3 अच्छी पारियां खेली थीं. और इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में 3 मैचों में उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए. तो उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि वह थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेंगे और निचले क्रम में बैटिंग. लेकिन हां, यह हैरानी भरा था. यह सचमुच हैरानी भरा था.’
बता दें बडोनी आईपीएल में 2022 से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का हिस्सा हैं, जिसके मेंटॉर गौतम गंभीर भी रह चुके हैं. इसके अलावा वह घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते हैं, जिसकी बदौलत गंभीर उनके खेल और उनके ऐटीट्यूड को बखूबी समझते हैं. IPL में उन्होंने अब तक खेले 56 मैचों में 963 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 6 हाफ सेंचुरी भी शामिल हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें