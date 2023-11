Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Nz Free Online Live Streaming When And How To Watch India Vs New Zealand 1st Semi Final Match Of Icc World Cup 2023 Live Cricket Match On Mobile Tv Free Match Kaise Aur Kaha Dekhe World Cup 202

IND vs NZ Free Live Streaming: फ्री में देखना है भारत vs न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सभी डिटेल्स

Cricket World Cup 2023 IND vs NZ 1st Semi Final Free Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल खेलेंगी. जानिए इस मैच फ्री में कब कहा और कैसे देखे और लाइव स्ट्रीमिंग की सभी जानकारी...

मुंबई. वर्ल्ड कप का पड़ा अपने आखिरी चरण यानी नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया है. बुधवार को टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) की टीमें आमने सामने होंगी. टीम इंडिया राउंड रॉबिन में अपने सभी 9 मैच जीतकर यहां पहुंची है और वह इस टूर्नामेंट की इकलौती अजेय टीम है. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम भले अपनी लीग स्टेज के 4 मैच हारकर यहां पहुंची हो लेकिन भारतीय टीम पर उसका मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा क्योंकि यह वही टीम है, जिसने पिछली बार भारत को 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मात दी थी.

इसके अलावा पहले आईसीसी टेस्ट चैम्पियन्स ट्रॉफी (ICC WTC Final) के खिताबी मैच में भी कीवी टीम ने भारत को हराया था. इसके अलावा टीम इंडिया 2013 में ICC चैम्पियन्स ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद आज तक कोई भी आईसीसी खिताब नहीं जीती है. ऐसे में इस मुकाबले को लेकर भारतीय फैन्स की धड़कनों का धक धक होना लाजमी है.

बता दें वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानेखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. दोनों टीमों के वनडे रिकॉर्ड को देखें तो भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी रहा है. दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ अब तक कुल 117 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं. इसमें से भारत ने 59 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं. सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि एक मैच टाई रहा है.

लेकिन बात अगर वर्ल्ड कप मुकाबलों की जाए तो यहां कीवी टीम भारत पर कुछ भारी है. दोनों ने अब तक वर्ल्ड कप में एक दूसरे से 10 मुकाबले खेले हैं. इसमें से कीवी टीम ने 5 और भारत ने 4 मैच जीते हैं. आखिरी बार दोनों टीमों का मुकाबला इसी वर्ल्ड कप में धर्मशाला के मैदान पर हुआ था, जहां भारत ने उसे आसानी से हरा दिया था.

भारतीय दर्शक इस मुकाबले को कहां देख सकते हैं. जानिए इसकी पूरी जानकारी

कब और कहां खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच? (India vs New Zealand Cricket World Cup 2023 1st Semi Final Match Timing)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार, 15 नवंबर को खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. मैच का टॉस दोपहर एक बजकर तीस मिनट पर होगा.

भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? (India vs New Zeland Cricket World Cup 2023 Semi Final Venue)

भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मैच टीवी पर कहां देख सकते हैं? (India vs New Zealand Cricket World Cup 2023 Semi Final Live Channel)

भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मैच टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं? (India vs New Zealand Cricket World Cup Semi Final Live Streaming on OTT)

भारत और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं? (India vs New Zealand 1st Semi Final Free Live Streaming App)

भारत और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच की मोबाइल पर फ्री लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं.