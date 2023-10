IND vs NZ Free Live Streaming: फ्री में देखना है भारत बनाम न्यूज़ीलैंड आज का मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की सभी डिटेल्स

Hindi Cricket Hindi

IND vs NZ Free Live Streaming: फ्री में देखना है भारत बनाम न्यूज़ीलैंड आज का मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग की सभी डिटेल्स

Cricket World Cup 2023 IND vs NZ Free Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 22 अक्टूबर को वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच खेला जाएगा. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (HPCA) धर्मशाला (Dharmashala) भारत बनाम न्यूज़ीलैंड (India vs New Zealand) की टीम आमनेसामने होगी. जानिए इस मैच फ्री में कब कहा और कैसे देखे और लाइव स्ट्रीमिंग की सभी जानकारी...

India vs New Zealnad Free Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में कमाल का खेल दिखाया है. दोनों ने अभी तक चार-चार मैच खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है. भारतीय टीम हालांकि नेट रनरेट के हिसाब से अंक-तालिका में दूसरे स्थान पर है. वहीं न्यूजीलैंड चोटी पर काबिज है. वर्ल्ड कप 2023 का यह 21वां मुकाबला आज 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (HPCA) के धर्मशाला स्टेडियम (Dharmashala) पर खेला जाएगा. दोनों टीमें इस मुकाबले में अपनी पिछली लय को बनाए रखना चाहेंगी.

कुल मिलाकर रिकॉर्ड भले ही 116 मुकाबले में से 58 जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 50 जीते हैं. वहीं सात मैचों का नतीजा नहीं निकला है और एक मैच टाई रहा है. भारतीय दर्शक इस मुकाबले को कहां देख सकते हैं. जानिए इसकी पूरी जानकारी.

कब और कहां खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड का मैच? (India vs New Zealand Cricket World Cup 2023 Match Timing)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला रविवार, 22 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. मैच का टॉस दोपहर एक बजकर तीस मिनट पर होगा.

भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2023 का मैच किस मैदान पर खेला जाएगा? (India vs New Zeland Cricket World Cup 2023 Venue)

भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2023 का मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन, धर्मशाला में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2023 का मैच टीवी पर कहां देख सकते हैं? (India vs New Zealand Cricket World Cup 2023 Live Channel)

भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2023 का मैच टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप 2023 के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं? (India vs New Zealand Cricket World Cup Live Streaming on OTT)

भारत और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप 2023 के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप 2023 के मैच की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं? (India vs New Zealand Free Live Streaming App)

भारत और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप 2023 के मैच की मोबाइल पर फ्री लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं.

