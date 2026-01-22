By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: 84 रन ठोककर प्लेयर ऑफ द मैच बने अभिषेक शर्मा बोले- मेरी बैटिंग ज्यादा जोखिम वाली नहीं
बेखौफ अंदाज में बैटिंग के लिए मशहूर हो रहे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20I में जीत के बाद कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वह कोई जोखिम भरी बैटिंग करते हैं.
Abhishek Sharma On his Attacking Batting Style: न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 35 बॉल की पारी में 84 रन ठोककर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अभिषेक शर्मा के बारे में भले यही माना जाता हो कि वह अपनी बैटिंग में जोखिम खूब उठाते हैं. लेकिन 25 वर्षीय शर्मा ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वह ज्यादा जोखिम भरी पारी खेलते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी बैटिंग के इस स्टाइल को आरामदायक भी नहीं कहेंगे.
न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में खेले गए पहले ही टी20 मैच में इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज ने अपनी पारी में 8 छक्के उड़ाए, जबकि उनके बल्ले से इस दौरान 5 ही चौके निकले. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 238 रन बनाए. भारत ने यह मैच 48 रनों से अपने नाम किया और तूफानी बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक को यहां ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.
A commanding performance! #TeamIndia win by 4⃣8⃣ runs in Nagpur to take a 1⃣-0⃣ lead in the 5-match T20I series
Scorecard ▶️ https://t.co/ItzV352h5X#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/BuAT0BluHk
— BCCI (@BCCI) January 21, 2026
मैच जीतने के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा, ‘पहले दिन से ही हमारे पास एक प्लाान था और हम उसी पर अमल कर रहे हैं. मैंने यह समझ लिया है कि अगर आपको हर गेंद पर हिट करना है या 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो इरादे के साथ खेलना जरूरी है. हर टीम मेरे खिलाफ एक योजना बनाती है. ऐसे में यह मेरी तैयारी पर निर्भर करता है. मैं अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करूंगा.’
उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मेरी भूमिका बहुत ज्यादा जोखिम वाली है, लेकिन इसे मैं अपना कंफर्ट जोन भी नहीं कहूंगा. मैंने पहले छह ओवरों में बड़े शॉट खेलने की काफी प्रैक्टिस की है. मैं कभी रेंज-हिटिंग नहीं करता. मुझे गेंद को देखना और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होता है. इसी के लिए मैं अपने नेट सेशन में योजना बनाता हूं. अगर आप अपनी बल्लेबाजी के वीडियो देखते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि गेंदबाज आपके खिलाफ कहां गेंदबाजी करता है.’
दूसरी ओर, इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ नाबाद 44 रन बनाए. अपनी शानदार पारी को लेकर रिंकू सिंह ने कहा, ‘मुझ पर दबाव था क्योंकि मैं टीम में अंदर-बाहर हो रहा था. प्लान था कि हम सिंगल लेंगे और फिर बड़े शॉट खेलेंगे. इसके साथ ही, आखिर तक टिके रहना था. मैंने वही किया. गौतम गंभीर सर ने मुझसे कहा कि इरादा बनाए रखना. हम इस कॉन्फिडेंस और मोमेंटम को वर्ल्ड कप में आगे ले जाना चाहते हैं और उसे जीतना चाहते हैं.’
अर्शदीप सिंह के साथ 13 गेंदों में 29 रन की अटूट साझेदारी को लेकर रिंकू सिंह ने कहा, ‘मैं अर्शदीप के साथ बैटिंग कर रहा था और प्लान था कि जब गेंदें हमारी रेंज में हों तो बाउंड्री मारें. मैंने बस उनसे कहा कि शांत रहें और सिंगल लेकर स्ट्राइक मुझे दें.’
(एजेंसी: आईएएनएस)
