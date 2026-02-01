Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Nz I Was Not Out Of Form Just Out Of Runs Says Suryakumar Yadav

T20 वर्ल्ड कप से पहले रन बरसाकर बोले कप्तान सूर्यकुमार यादव- मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं था

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी लय में आ चुके सूर्यकुमार यादव ने कहा कि मैं कभी भी फॉर्म से बाहर नहीं था. बस मेरे रन नहीं बन रहे थे और मैंने छोटी-छोटी चीजों पर काम किया तो काम बन गया.

सूर्याकुमार यादव @BCCI

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैंचों की टी20 सीरीज में भारत की जीत से साथ-साथ इसलिए भी खास रही कि कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म भी लौट आई. इस सीरीज में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 5 पारियों में सर्वाधिक 242 रन बनाए और उन्हें इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. सीरीज के खत्म होने के बाद भारतीय कप्तान ने अपनी बैटिंग, टीम की टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर बात की. भारत ने इस सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज की. सूर्या ने फॉर्म में वापस लौटने पर खुशी जताते हुए कहा है कि उन्हें मालूम था कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, बस रन नहीं बन पा रहे थे.

जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. यह साल लंबा रहा और ऐसे पलों के लिए इंतजार भी काफी लंबा था. मैं हमेशा से सपना देखता रहा हूं कि यह वक्त कब आएगा. आपने (मुरली कार्तिक) अहमदाबाद में कहा था कि जब स्काई (सूर्युकमार यादव) होता है, तो डरने की जरूरत नहीं. मैं पिछले एक साल से जो करता आ रहा था, वही करता रहा और अपनी दिनचर्या पर कायम रहा. मुझे पता था कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस रन नहीं बन रहे थे. यह सीरीज मेरे लिए काफी अच्छी रही और ऐसे अहसास के साथ वर्ल्ड कप में जाना बहुत खास है.’

उन्होंने कहा, ‘पिछली सीरीज के बाद मुझे दो-तीन हफ्ते मिले. इस दौरान मैं अपने करीबी दोस्तों के साथ रहा, उन्होंने मुझे कुछ अहम बातें बताईं, जिन्हें अपनाना जरूरी था. यही एक खिलाड़ी की जिंदगी है. मैंने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि दूसरे खेलों में भी कई ऐसे खिलाड़ी देखे हैं, जो ऐसे दौर से गुजरते हैं. मुझे भरोसा था कि अगर मैं छोटी-छोटी चीजें सही करता रहा, तो मेरा वक्त जरूर आएगा. चीजें जिस तरह से आगे बढ़ी हैं, उससे मैं बहुत खुश हूं.’

कप्तान सूर्या ने कहा, ‘जीत हो या हार, हर मैच से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है. जब हम मुंबई लौटकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेंगे, तो बैठकर पिछले पांच मुकाबलों और पूरे साल का विश्लेषण करेंगे. इसके बाद हम अपना अभियान शुरू करेंगे.’

उन्होंने कहा, ‘यह फॉर्मेट गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल है. मैं इसे पूरी तरह समझता हूं. जब आप विशाल स्कोर बनाते हैं, तो विरोधी टीम का जोरदार पलटवार करना तय होता है. कप्तान के तौर पर और एक गेंदबाजी यूनिट के रूप में आप हमेशा दबाव में रहते हैं. अहम बात यह है कि आपके पास अच्छे प्लान हों. यह सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है. हम बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे.’

(इनपुट एजेंसी)

Add India.com as a Preferred Source