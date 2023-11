IND vs NZ, Semi-Final: सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए मुंबई पहुंची टीम इंडिया, देखें VIDEO

मुंबई: न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले (IND Vs NZ, ICC World Cup 2023, Semi-Final) के लिए टीम इंडिया सोमवार को मुंबई पहुंच गई. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय चल रही है और उसने लीग स्टेज में अपने सभी मुकाबले जीतते हुए लगातार नौवीं जीत दर्ज की है.

भारतीय टीम ने अपने पिछले और अंतिम लीग स्टेज के मैच में रविवार को बेंगलुरु में नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त दी है. मेजबान टीम 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले पहले सेमीफाइनल में कीवी टीम का सामना करेगी. सोमवार को मुंबई एयरपोर्ट से चेकआउट करते हुए भारतीय टीम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

न्यूजीलैंड 45 मैचों के लीग दौर के बाद अंकतालिका में चौथे स्थान पर रहा. उनका भारत के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट में अच्छा रिकॉर्ड रहा है. न्यूजीलैंड की टीम ने 2019 विश्व कप सेमीफाइनल और 2021 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में भारत को हराया था.

#WATCH | Team India arrives at Mumbai airport ahead of ICC World Cup Semi-Final match against New Zealand at Wankhede Stadium on Wednesday, November 15. pic.twitter.com/OCPmEtKh4v

— ANI (@ANI) November 13, 2023