IND vs NZ: भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रन से चटाई धूल, वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम

भारत दौरे पर आई न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में जीत नसीब नहीं हुई और तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भी वह 90 रन से हार गई और तीन मैचों की सीरीज में उसका सफाया हो गया. इस जीत के बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया अब पहले पायदान पर पहुंच गई है. भारत ने यहां रोहित शर्मा (101) और शुभमन गिल (112) के शतकों की बदौलत मेहमान टीम को 386 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था.

कीवी टीम के लिए डेवन कॉनवे (138) ने शतक जमाकर मैच बनाने की कोशिश जरूर की लेकिन उन्हें किसी दूसरे बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. न्यूजीलैंड की टीम 41.2 ओवर में 295 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर ने 3-3 विकेट अपने नाम किए.

The new No.1 team in the @MRFWorldwide ICC Men's ODI Team Rankings 🤩 More 👉 https://t.co/sye7IF4Y6f pic.twitter.com/hZq89ZPO31 — ICC (@ICC) January 24, 2023

386 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत बहुत खराब रही और पारी के पहले ही ओवर में फिन एलन (0) बोल्ड हो गए. हालांकि इसके बाद हैनरी निकोल्स (42) और डेवन कॉनवे ने पारी को संभालकर जरूरत के हिसाब से खेलना जारी रखा. 14 ओवर में न्यूजीलैंड ने 100 रन पूरे कर लिए. लेकिन जल्दी ही हेनरी निकोल्स को कुलदीप यादव ने फिरकी में फंसा लिया.

इसके बाद डेरेल मिशेल (24) ने उम्दा बैटिंग कर रहे कॉनवे का साथ निभाने की कोशिश की लेकिन 26वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट लेकर कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. उन्होंने मिशेल और कप्तान टॉम लेथम को अपना शिकार बनाया. शतक जमा चुके डेवन कॉनवे (138) को उमरान मलिक ने आउट कर मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया.