Ind Vs NZ 1st T20I Live Score: टॉस जीतकर न्यूजीलैंड का पहले फील्डिंग का फैसला, श्रेयस अय्यर-कुलदीप यादव को मौका नहीं

IND vs NZ Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत की आखिरी टी20 सीरीज होगी.

IND vs NZ 1st T20I Live Update: आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो गई है. पहला मैच नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ईशान किशन करीब दो साल बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और एक स्टार ऑलराउंडर भी टीम में लौट आए हैं. इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिया गया था. भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में है. उनकी कप्तानी में टीम टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी मजबूत करना चाहती है, जो अगले महीने होने वाला है.

भारत इस सीरीज में न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज की हार का बदला भी लेना चाहेगा. सूर्यकुमार यादव के 2024 में कप्तान बनने के बाद से भारत का टी20 में प्रदर्शन अच्छा रहा है. टीम का जीत प्रतिशत 72 से ज्यादा है, फिर भी भारत न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि कीवी टीम ने हाल ही में भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीती है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.

Live Updates

  • Jan 21, 2026 7:10 PM IST

    Ind Vs NZ 1st T20I Live Score: नागपुर में मैच शुरू हो गया है. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे हैं. न्यूजीलैंड के लिए पहला ओवर जैकब डफी ने डाला, जिसमें 8 रन बने. आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाया.

  • Jan 21, 2026 7:03 PM IST

    Ind Vs NZ 1st T20I Live Score:श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव भारत आज के प्लेइंग इलेवन में नहीं मिली जगह हैं. न्यूजीलैंड तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू का दिया मौका आपको बताता दें की इससे पहले वो भारत के खिलाफ ही अपना वनडे डेब्यू भी किया था.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

