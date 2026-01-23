IND v NZ LIVE score: 45 रन के स्कोर पर भारत को मिली दूसरी सफलता, वरुण चक्रवर्ती ने टिम साइफर्ट को किया आउट

  • Hindi
INDIA VS New Zealand 2nd T20 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार शाम 7 बजे खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी.

Published date india.com Updated: January 23, 2026 7:30 PM IST
By Rishabh Kumar
India VS New Zealand 2nd T20 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार शाम 7 बजे खेला जा रहा है. यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच के लिए भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, जबकि अक्षर पटेल चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है.

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), ज़ैकरी फॉक्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

Live Updates

  • Jan 23, 2026 7:30 PM IST

    IND v NZ LIVE score: वरूण चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर में न्यूजीलैंड को दिया दूसरा झटका. 45 रन के स्कोर पर साइफर्ट को किया आउट.

  • Jan 23, 2026 7:20 PM IST
    IND v NZ LIVE score: न्यूजीलैंड को लगा पहला झटका, कॉनवे 19 रन बना पवेलियन वापस लौटे. हर्षित राणा के गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लपका कैच.
  • Jan 23, 2026 7:07 PM IST

    IND v NZ LIVE score: न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे-साइफर्ट ने बल्लेबाजी की शुरूआत की है. पहले ओवर में बने 18 रन.

  • Jan 23, 2026 6:55 PM IST

    IND v NZ LIVE score: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच के लिए भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. हर्षित राणा और कुलदीप यादव को टीम में जगह मिली है. जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है और अक्षर पटेल चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं.

Rishabh Kumar

