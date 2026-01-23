By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND v NZ LIVE score: 45 रन के स्कोर पर भारत को मिली दूसरी सफलता, वरुण चक्रवर्ती ने टिम साइफर्ट को किया आउट
INDIA VS New Zealand 2nd T20 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार शाम 7 बजे खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी.
India VS New Zealand 2nd T20 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार शाम 7 बजे खेला जा रहा है. यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच के लिए भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, जबकि अक्षर पटेल चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है.
भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), ज़ैकरी फॉक्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें