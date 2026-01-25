  • Hindi
IND Vs NZ 3rd T20 Live Score: भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को दिया बल्लेबाजी का न्योता, प्लेइंग 11 में बुमराह की हुई वापसी

India vs New Zealand 3rd T20 Live Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. टीम इंडिया पहले दो मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है और तीसरी जीत से सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी.

IND Vs NZ 3rd T20:  भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. सीरीज के पहले दो मैच नागपुर और रायपुर में खेले गए थे, जिसमें टीम इंडिया ने लगातार जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में टीम इंडिया लगातार तीसरी जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी, जबकि न्यूजीलैंड की नजर गुवाहाटी में जीत हासिल करके सीरीज में वापसी करने पर होगी.

टीम इंडिया का प्रदर्शन

नागपुर में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार स्कोर बनाया और जीत दर्ज की. इसके बाद रायपुर में भारत ने रनों का पीछा करते हुए मैच अपने नाम किया. इस सीरीज में भारत के टॉप और मिडिल ऑर्डर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और विश्व कप से पहले टीम की लय भी बन गई है. हालांकि, संजू सैमसन का बल्ला अबतक खामोश रहा है और उनका प्रदर्शन गुवाहाटी में सबकी निगाहों में रहेगा.

गुवाहाटी में मुकाबले की खास बातें

तीसरे मैच में गुवाहाटी की पिच और मौसम का असर देखने को मिलेगा. टीम इंडिया की कोशिश होगी कि इसी लय को बनाए रखे और सीरीज पर कब्जा करे. कीवी टीम के लिए यह मुकाबला “करो या मरो” जैसा है. फैंस के लिए यह रोमांचक मैच होने वाला है और हर विकेट, हर चौका और हर छक्का दर्शकों के लिए खास रहेगा. मैच के ताजा स्कोर और अपडेट्स के लिए फैंस को लाइव स्ट्रीम और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखनी होगी.

तीसरे टी20 में भारत का प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह/हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती

तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड का प्लेइंग इलेवन- टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी

